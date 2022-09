Niveo: chi è il cantante di Amici 22

Niveo è uno dei cantanti dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi, in onda come sempre su Canale 5. Il giovane talento è schierato nella squadra di Lorella Cuccarini e sembra avere tutta l’intenzione di darsi da fare per arrivare in fondo alla sfida e conquistare il pubblico.

Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Niveo: gli studi e gli esordi della sua carriera

Prima di tutto, Niveo è chiaramente un nome d’arte. Il vero nome del giovane cantante è Marco Fasano. Originario di Lucca, è nato nel 2004 e dunque ha appena diciotto anni. Fin da piccolo ha sempre amato la musica e gli è dedicato totalmente, esibendosi come artista di strada.

Il suo percorso di studi ha previsto l’iscrizione all’Istituto Agragio di Lucca, ma la sua ambizione principale è senza dubbio la carriera musicale.

Ha imparato a suonare la chitarra e a cantare da autodidatta, dunque l’esperienza nella scuola di Amici è la prima per “sistematizzare” le conoscenze apprese a livello amatoriale. Come lui stesso ha dichiarato, proprio l’aver cominciato in questo modo e aver preso a esibirsi in strada l’ha portato ai primi successi: è così che si è comprato la sua prima chitarra e il suo cellulare!

Niveo ha pubblicato il suo primo singolo inedito lo scorso giugno.

Il titolo è “Sui sedili della metro”, che tuttavia è stato attualmente rimosso da Spotify ma è disponibile per lo streaming su Youtube. Altri suoi brani sono “Occhi” e “Sotto il sole”; quest’ultimo è al momento il suo pezzo di maggior successo e più identificativo. Il genere da lui suonato ha tendenze indie, che sembrano aver già catturato parte del pubblico.

Nonostante abbia dovuto fare tutto da solo e da autodidatta, Niveo ha già raggiunto alcuni successi. Ha vinto il Ripartire Festival di quest’estate e per questo ha potuto aprire il concerto di gIANMARIA. Per altro, al seguito del giovane cantautore c’è già un’etichetta discografica, la Formica Dischi. Mica male, per un diciotenne che si è dovuto arrabbatare come poteva!

Niveo: il significato dietro il suo nome d’arte

Senza dubbio per Niveo partecipare ad Amici di Maria de Filippi sarà un grande trampolino di lancio, considerato ciò che è già riuscito a ottenere seppur giovanissimo e con pochi mezzi.

Come abbiamo detto, Niveo è il nome d’arte di Marco. Ma c’è un significato molto personale dietro la scelta di questo nome particolare. Si tratta di un aggettivo italiano che significa letteralmente “bianco come la neve”… e questo cosa c’entra con un giovane diciottenne?

La stessa conduttrice Maria de Filippi ha sollevato involontariamente la domanda. Vedendo Niveo, così giovane, si è infatti incuriosita per via dei suoi capelli “sale e pepe”. Ma no, non si tratta di una tinta alla moda e lo ha chiarito proprio il cantante: “Sì… mi è venuto il primo capello bianco a un anno… e peggiora ogni anno, tra un po’ sarò tutto bianco.”

Il nome, quindi, pare riflettere questo tratto insolito e caratteristico dell’aspetto fisico del cantante. Al momento su di lui non sappiamo molto altro, specie perché sui social – sebbene abbia un profilo seguito già da quasi 18mila utenti – condivide pochi contenuti e tutti inerenti alla sua carriera. Niente indizi, dunque, sulla famiglia né su un’eventuale relazione.