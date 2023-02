Nikita Pelizon è finita nell'occhio del ciclone per alcune delle affermazioni da lei fatte in passate in merito al Covid.

Nikita Pelizon, una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 7, è finita nell’occhio del ciclone per un vecchio video dove la si sente parlare di Covid-19.

Nikita Pelizon: il video sul Covid

Nikita Pelizon è stata travolta da una vera e propria bufera per un video del passato emerso sui social e in cui la si sente parlare della pandemia da Covid.

“È una malattia anche gentile perché non se la prende coi bambini, non ti fa morire nel giro di tre giorni in una maniera fulminante, molti sono asintomatici. Sì, alcuni sono stati malissimo, ma altri hanno avuto solo una febbre leggera. Speriamo che questo virus se ne vada. Forse in realtà ci sta insegnando che dovremmo essere più uniti come essere umani. Pensiamo a questo: noi siamo fatti per la vita eterna? Non credo.

Eppure cosa stiamo facendo? Rifiutiamo di accettare che qualcuno possa morire. Ci rifiutiamo di voler soffrire per qualcuno che amiamo perché ci lascia prima del tempo secondo noi stabilito. Eppure noi siamo fatti per questo”, ha affermato la concorrente del GF Vip 7 nel video incriminato. Al momento in tanti si sono scagliati contro di lei via social a causa delle sue esternazioni e in tanti si chiedono se Signorini metterà al corrente l’influencer del putiferio che si è scatenato contro di lei via social.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti sui social si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.