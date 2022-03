Tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile, programma del martedì sera di Rai 2 arrivato alla sua settima edizione e da tre condotto da Stefano De Martino, i telespettatori avranno sicuramente notato la presenza, da considerare praticamente fissa, di Nathalie Guetta, famosa per essere uno dei volti ricorrenti di Don Matteo, una delle fiction più amate dal pubblico italiano.

Ma conosciamo più a fondo l’attrice, tra vita privata, carriera e qualche curiosità che la riguarda.

Chi è Nathalie Guetta

All’anagrafe Nathalie Evalyne Guetta, ma nota semplicemente come Nathalie Guetta, nasce a Parigi il 9 settembre del 1958 sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha origini italiane da parte del nonno paterno, il padre è un sociologo di origine ebraica marocchina e la madre invece è una gallerista d’arte tribale.

Nathalie ha anche due fratelli: Bernard Guetta, giornalista e politico e David Guetta, il celebre dj e produttore di fama mondiale nato dal secondo matrimonio del padre.

All’età di soli 16 anni Nathalie Guetta si appassiona all’arte circense e per seguirla decide di lasciare la Francia e viaggiare per l’Europa, arrivando a toccare diversi paesi. A 22 anni arriva a Napoli e proprio nella città partenopea che ha dato i natali al nonno paterno, insegna la disciplina della clownistica e si cimenta anche in spettacoli delle marionette.

A giudicare dal passato di Nathalie comunque, probabilmente fare l’attrice non era il suo obiettivo principale, ma il ruolo che le è stato cucito addosso per la serie tv di Don Matteo, la fatta senza dubbio amare da milioni di telespettatori.

Il debutto in televisione, dall’arte circense alla recitazione

Nel 1989 Nathalie Guetta debutta in televisione partecipando al Maurizio Costanzo Show e nel programma si esibisce nella sua arte, cimentandosi in diversi numeri acrobatici. Viene poi notata dalla regista Cristina Comencini, figlia del regista Luigi Comencini, che la vole per il suo film I divertimenti della vita privata, uscito nel 1990. Dal 2000 la Guetta è presenza fissa nel cast di Don Matteo, per cui interpreta il ruolo della perpetua Natalina Diotallevi.

Dal 2018 prende anche parte a diverse trasmissioni sempre per la Rai, come Ballando con le stelle, celebre show condotto da Milly Carlucci e Stasera tutto e possibile, prima sotto la guida di Amadeus e poi sotto quella di Stefano De Martino.

Vita privata e curiosità

Sulla vita privata di Nathalie Guetta non abbiamo molte informazioni, sappiamo però che è stata sposata e il matrimonio è finito in concomitanza con lo scoppio della pandemia di Covid anche in Italia. Nel 2007 infatti, durante un soggiorno a Cuba conosce Yudiel Sanchez, classe 1975 e quindi di 17 anni più giovane di lei, che diventerà poi suo marito. Le strade dei due però si separeranno definitivamente nel 2020. Per quello che ne sappiamo, non hanno mai avuto figli.

Durante un’ospitata da Caterina Balivo, nel 2018, Nathalie Guetta ha accennato ad un suo disagio interiore probabilmente dovuto a qualche profonda e assordante mancanza nella sua vita. La donna comunque non è più voluta tornare sull’argomento. Nella quotidianità di Nathalie Guetta, comunque, c’è un dolcissimo cane di nome Achille a cui l’attrice è molto legata.