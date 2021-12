Nathalie Caldonazzo, showgirl e attrice italiana con una vita sentimentale abbastanza burrascosa.

Chi è Nathalie Caldonazzo

Nathalie Caldonazzo, classe 1969, è nata il 24 maggio a Roma, da Leontine Snell, una ballerina olandese, e da papà Mario, imprenditore. Nathaly, questo il suo nome di battesimo, è rimasta orfana di padre quando aveva 19 anni ed è cresciuta con la mamma.

Ha una sorella maggiore che si chiama Patrizia, con la quale ha un ottimo rapporto. La Caldonazzo ha iniziato a lavorare giovanissima come modella tra Roma e Milano e, successivamente, si è occupata di pubbliche relazioni per alcuni locali romani e della Costa Smeralda.

In televisione ha debuttato come ballerina in Stasera Lino e Fantastico 10, ma è diventata famosa negli anni ’90 per la sua relazione con Massimo Troisi. Nel 1989 ha debuttato sul grande schermo nel film Fratelli d’Italia di Neri Parenti.

Successivamente, la sua carriera sarà divisa tra cinema, teatro e televisione. Nel 1997 viene scelta come primadonna de Il Bagaglino e nel 2001 si dedica assiduamente alle commedie teatrali, tra cui: La bisbetica domata, Gl’innamorati, L’improvvisazione di Versailles e il musical Le magie du Moulin Rouge. Nel 2007 entra nel cast della soap opera Cento Vetrine e poi torna a dividersi tra interpretazioni più o meno importanti. Nel 2017 ha preso parte a L’Isola dei Famosi e oggi torna in televisione per partecipare con il fidanzato Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip.

La vita sentimentale di Nathalie

Come già accennato, Nathalie ha avuto un’importante storia d’amore con l’indimenticabile Massimo Troisi, finita quando l’attore, nel 1992, è morto improvvisamente per un arresto cardiaco. La Caldonazzo aveva solo 24 anni e ancora oggi ricorda con commozione l’amore provato per il simpatico napoletano. Successivamente, la showgirl e attrice si è innamorata di Riccardo Sangiuliano, imprenditore partenopeo con il quale ha avuto la sua prima e unica figlia Mia, nata nel 2004.

Negli anni, la Caldonazzo, che è sempre stata di una bellezza notevole, ha avuto al suo fianco uomini di altrettanta avvenenza fisica come: Paolo Calissano, Stefano Bonaga e Pino Quartullo. Nel 2016 ha incontrato Andrea Ippoliti e si è follemente innamorata di lui. Il loro legame si è consolidato soprattutto durante la partecipazione di lei alla dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi, dove è stata eliminata alla terza puntata ma si sono lasciati dopo la loro partecipazione a Temptation Island.