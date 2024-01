Chi è Rosanna Catizzone? Tutto sulla compagna di Michele Cucuzza

Chi è Rosanna Catizzone? Conosciamo meglio chi è la compagna di Michele Cucuzza. Se anche voi siete curiose di conoscerla meglio e di scoprire chi è e cosa fa nella vita quotidiana, allora questo è di sicuro l’articolo che farà per voi.

Chi è e cosa fa Rosanna Catizzone, la compagna di Michele Cucuzza

Il noto giornalista televisivo ha una nuova fiamma: di chi si tratta, e qual è la sua attività principale?

Il giornalista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano Michele Cucuzza ha da tempo una relazione con Rosanna Catizzone. Della Catizzone, tuttavia, si sa ben poco perché non è coinvolta nel mondo dello spettacolo e del gossip. Il suo nome si è imposto all’attenzione di internet solo per la sua relazione con Cucuzza, che è anche un ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Rosanna, originaria della Calabria, è un chirurgo specializzato in Oncologia Medica. Si è formata in Medicina Estetica presso la Scuola Fatebenefratelli di Roma e si è perfezionata a Pavia. Inoltre, è membro di facoltà presso la Scuola Internazionale di Medicina Estetica della capitale, dove è tutor dal 1999. Nonostante la sua scarsa presenza sui social media, Rosanna Catizzone ha un profilo Facebook che rivela un altro dettaglio interessante: la sua collaborazione con Minerva Surgical Service e Rigenesi. Sembra che la Catizzone si divida tra Catanzaro e Roma. Anche Michele Cucuzza risiede a Roma.

La storia d’amore con il giornalista

Nonostante le poche informazioni disponibili sulla vita privata della dottoressa, la sua storia d’amore con il giornalista ha scatenato la curiosità degli appassionati di gossip. Lo stesso Cucuzza, partecipante all’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, nel 2019 aveva rivelato su Vieni da me di essere felicemente coinvolto in una relazione sentimentale. Il giornalista ha due figlie, Carlotta e Matilde, avute da precedenti relazioni.

Michele Cucuzza tra carriera e vita privata

Nato a Catania il 14 novembre 1952, Michele Cucuzza è un giornalista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano.

La carriera giornalistica di Cucuzza è iniziata nella natia Sicilia, dove ha iniziato a collaborare con il quotidiano “Catania Sera”. Trasferitosi a Milano nel 1973, lavora per il quotidiano “Il Giorno” e per l’ufficio stampa del sindacato “UIL”. Nel 1976 ha fondato “Radio Popolare” con i colleghi Gad Lerner, Nini Briglia e Piero Scaramucci e nel 1979 è diventato giornalista professionista. Nel 1983 ha iniziato a collaborare con la Rai come inviato e redattore, specializzandosi in servizi giornalistici. Nel 1987 viene scelto come conduttore del TG2. Uno dei momenti salienti della sua carriera è stata la creazione della trasmissione “Cronaca in diretta” nel 1997/1998, poi ribattezzata “La vita in diretta”, che ha segnato il suo personale successo televisivo. Negli ultimi anni, Cucuzza è stato il conduttore principale di “Unomattina” (che ha condotto su Rai 1 dal 2008 al 2011) e ha anche partecipato come concorrente al “Grande Fratello Vip” nel 2020.

Michele Cucuzza ha due figlie, Matilde e Carlotta, nate da madri diverse. La primogenita, Carlotta, è nata nel 1988 da una relazione con un collega francese. Attualmente vive a Parigi. La seconda, Matilde, è nata nel 1993 dalla relazione di Cucuzza con una giornalista conosciuta in Rai. Il conduttore ha ora una relazione con Rosanna, medico estetico. In passato è stato sposato con una donna di cui non ha mai rivelato il nome. Durante la sua permanenza al GF Vip, ha condiviso: “Ho lavorato come un matto per tornare con lei e alla fine ci sono riuscito. Ma il risultato è durato poco, sono stati mesi disastrosi”.

