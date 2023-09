Nail art e segni zodiacali: come creare i giusti abbinamenti

Le mani sono un biglietto da visita importante così come è importante avere delle unghie che siano curate e di bell’aspetto. Per curare e decorare le unghie, la nail art aiuta con vari dettagli. Se si è indecisi riguardo il colore e la tonalità di smalto, i segni zodiacali possono aiutare e influenzare permettendo di creare un bel binomio. Vediamo come realizzarlo.

Nail art e segni zodiacali

Quando si tratta di scegliere il colore o la tonalità di smalto da mettere sulle unghie non è mai facile considerando che la nail art si arricchisce non solo di varie sfumature, ma anche di decorazioni e dettagli diversi per le proprie mani. Una buona idea potrebbe essere fare affidamento ai segni dello zodiaco per cui a ogni segno corrisponde un colore o tonalità.

Un binomio che attira molto e piace, soprattutto alle influencer che dettano moda e tendenze anche in questo settore. In questo modo è anche possibile diversificare l’aspetto delle proprie unghie da quello di altre persone riuscendo a creare, di volta in volta, dei look sempre vari e mai uguali a sé stessi, rispettando il proprio stile e personalità.

L’astrologia ha influenza su molti aspetti della propria vita: dal raccolto alla semina alla gravidanza passando anche per il taglio di capelli. La nail art e i segni zodiacali sono due aspetti che vanno di pari passo, anche perché possono dare modo di creare bellissime tonalità, soprattutto personali e uniche nel proprio genere.

Nail art e segni zodiacali: caratteristiche e idee

I segni zodiacali sono un abbinamento indicato sia in fattore di trucco che di abbigliamento, ma anche di nail art, quindi decorazione unghie. Proprio come ogni abbinamento, anche la manicure ha le sue regole e combo, oltre che tonalità che sono da scoprire. Per esempio, il segno del Cancro predilige un colore rosa, mentre lo Scorpione qualcosa di dark e tenebroso, mentre per i Pesci le tonalità del blu, dell’azzurro o dell’indaco sono indicate.

I segni zodiacali di Terra, come per esempio il Toro, tendono a prediligere delle tonalità che siano inerenti e rispecchiano il mondo della natura. Per esempio, a tal proposito, le tonalità del verde, quindi della natura e dei boschi, insieme al marrone sono sicuramente l’ideale. La Vergine punta a colori bianchi e candidi mentre il Capricorno opta per una nail art di vari dettagli e decorazioni.

I segni di Fuoco come l’Ariete, quindi determinato, ma anche impulsivo, punta a colori accesi come il rosso fuoco mentre il Leone tende a puntare su tonalità scintillanti e dualismi cromatici come l’oro e l’argento, o il bronzo per risplendere. Il Sagittario, amante delle novità, opta per una nail art corta dall’effetto nude.

I segni d’Aria come i Gemelli puntano a dei colori che siano dinamici e coraggiosi, tipici del loro carattere. Per rispecchiare la loro indole si punta a sfumature vitaminiche, vibranti come il giallo e l’arancione. Per il segno della Bilancia, quindi molto equilibrato, sono da preferire colori soft e tenui. L’Acquario punta a tonalità che sfuggono dal suo stile, quindi qualcosa di trasgressivo.

