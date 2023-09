Anche se la bella stagione non è ancora terminata, sulle unghie stanno già iniziando ad essere protagonisti i colori autunnali. In questo articolo scopriamo insieme quali sono le tendenze unghie per l’autunno 2023. A svelarci qualche piccola anticipazione è Zola Ganzorigt, la famosissima nail artist di Hailey Bieber.

Quali sono le tendenze unghie autunno 2023? Lo spoiler della nail artist di Hailey Bieber

Per tutte le appassionate di manicure è ormai noto il nome di Zola Ganzorigt, nail artist di fiducia di Hailey Bieber. La giovane nail artist ha iniziato ad affacciarsi nel mondo delle unghie nel lontano 2012, come un semplice hobby. Ad oggi invece lavora con celebrità del calibro di Kendall Jenner, Sydney Sweeney, Sabrina Carpenter, Vanessa Hudgens e tantissime altre. Tuttavia, la sua notorietà ha raggiunto l’apice soltanto nel 2022, quando Hailey Bieber ha sfoggiato per la primissima volta le Glazed Donuts Nails durante il Met Gala. La nail art è diventata virale su ogni social ed ha conquistato milioni di ragazze. Ad oggi Zola Ganzorigt vanta di 150mila followers sul suo profilo Instagram e condivide consigli e tutorial su come realizzare le sue numerose nail art. Non solo. La nail artist è in grado di dettare tendenza su quelle che saranno le unghie più richieste della prossima stagione.

Le tendenze unghie autunno 2023 secondo la nail artist di Hailey Bieber

Il baby boomer autunnale

Ebbene sì, avete letto bene! Tra le prime tendenze unghie per l’autunno 2023 troviamo proprio il baby boomer. Ma non quello tradizionale! Per la prossima stagione il baby boomer viene infatti rivisitato con colori autunnali. Sul suo account Instagram, Zola Ganzorigt ci propone una manicure con effetto degradè caratterizzata da colori come il giallo, l’arancione, il marrone, il nero, il rosso e il blu.

La micro french manicure

La french manicure è un vero e proprio evergreen. Una nail art che non passa mai di moda. Molto in voga è la micro french manicure, con unghie corte e quadrate, caratterizzate da una sottilissima linea bianca.

Il rosso in tutte le sue sfumature Immancabile nei colori autunnali più richiesti per la manicure il rosso in tutte le sue sfumature: rosso scarlatto, rouge noir, bordeaux, rosso mattone.

Il marrone in tutte le sue sfumature

Così come per il rosso, anche il colore marrone sarà uno dei preferiti tra le tendenze unghie autunno 2023. Date libero sfogo alla fantasia e scegliete la sfumatura che più vi piace.

Rosa barbie

Non potevamo non concludere la nostra lista con il rosa barbie. Il fenomeno barbiecore, infatti, continuerà ancora per molto. Preparatevi, questo autunno 2023 vedremo sicuramente numerose unghie a tema!