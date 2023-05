Tina Turner è morta: tutte le canzoni più famose, da Simply the best

Lutto nel mondo della musica: è morta Tina Turner. Ripercorriamo insieme le migliori canzoni e il successo dell'indimenticabile Simply the best.

Il mondo della musica piange la scomparsa della regina del rock’n’roll. Ieri, mercoledì 24 maggio, è morta Tina Turner. La leggenda della musica ci lascia all’età di 83 anni dopo una lunga malattia.

Ad annunciare la triste notizia è stato il suo portavoce, Bernard Doherty: “Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll, è morta serenamente all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”.

È morta Tina Turner: le migliori canzoni

Venti album pubblicati, sei raccolte, due colonne sonore firmate, 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Non solo, la regina del rock’n’roll vanta di una carriera lunga cinquanta anni costellata anche da numerosi premi: 12 Grammy Awards, 3 Grammy Hall of Fame e 1 Grammy Lifetime Achievement Award. Tina Turner rappresenta una delle artiste più brillanti del panorama musicale ed oggi vogliamo ricordarla ripercorrendo insieme tutte le canzoni che l’hanno portata al clamoroso successo.

River Deep – Mountain High

Pubblicata nel 1966, è uno dei primi brani realizzati da Tina Turner insieme al suo ex marito Ike.

Proud Mary

Qualche anno dopo poi esce Proud Mary, cover del brano dei Creedence Clearwater Revival interpretata sempre dalla stessa artista con l’ex marito.

Private Dancer

Nel 1984 viene pubblicato l’album Private Dancer, da cui è stato estratto il singolo omonimo. Grande successo anche per questa canzone, che ha raggiunto milioni di copie vendute e un tour di quasi 200 date.

What’s Love Got to Do with ItBrano del 1984, appartenente anche questo all’album Private Dancer. Successo immediato e gigantesco, tanto da conquistare fin da subito il primo posto negli Stati Uniti.

We don’t need another hero

Talentuosa cantante, ma anche attrice. Nel 1985, infatti, entra a far parte del cast della pellicola di fantascienza Mad Max-Oltre la sfera del tuono, dove canta il brano We don’t need another hero, scritto da Terry Britten e Graham Lyle.

GoldenEye

Indimenticabile anche il brano GoldenEye del film di James Bond, interpretato nel 1995 proprio da Tina Turner. La canzone è stata scritta specificatamente per la cantante da Bono e The Edge degli U2.

Cose della vitaImpossibile non menzionare il duetto tra Tina Turner ed Eros Ramazzotti in Cose della vita nel 1997.

È morta Tina Turner: il successo di Simply the best

Tra i tanti singoli che le hanno permesso di diventare la regina indiscussa del rock ricordiamo sicuramente Simply The Best. Originariamente la canzone è stata scritta nel 1988 da Bonnie Tyler. Tuttavia, il brano raggiunge la notorietà soltanto un anno dopo grazie alla cover interpretata proprio da Tina Turner. Clamoroso successo, tanto da raggiungere la posizione numero 15 della Billboard Hot 100 e scalare le classifiche di molti paesi europei. Dai primi successi al fianco dell’ex marito Ike Turner, agli esordi da solista, Tina Turner si è imposta sulla scesa grazie al suo talento straordinario e fuori dal comune. La cantante ha scritto la storia nel mondo della musica con la sua grinta, la sua potente voce ed il suo stile magnetico.