Volete acquistare una gonna lunga e nera per questa estate? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali modelli acquistare.

Moda estate 2023: quali sono le migliori gonne lunghe nere da acquistare?

Ci siamo, la tanto desiderata stagione estiva è finalmente arrivata. L’estate si sa, è la stagione in cui noi donne amiamo di più vestirci bene e in cui le occasione per uscire sono sicuramente molte di più rispetto alle altre stagioni. In questo articolo ci soffermeremo su un capo in particolare, ovvero la gonna lunga, nello specifico la gonna lunga nera. Oltre ai pantaloni a palazzo e quelli cargo e i vestiti a stampa floreale, per questa estate 2023 la gonna lunga nera rappresenta un altro capo must have. La gonna lunga era è un capo evergreen, non passa davvero mai di moda ed è perfetta non solo per le stagioni più grigie ma anche per l’estate. Questa gonna sta bene praticamente con tutti i colori, perciò è davvero facilissima da abbinare, soprattutto se si ha poco tempo per pensare a cosa indossare. I modelli presenti al giorno d’oggi sono davvero tanti, per questa estate il coniglio è puntare su una gonna a colonna con spacchi, perfetta per una serata estiva o su una gonna a pareo, indossabile anche durante il giorno per girare in città. Un altro modello su cui puntare sono le gonne maxi, abbinate possibilmente a micro top o bikini a triangolo. Per quanto riguarda la vita quelle a vita alta sono sicuramente le migliori, soprattutto se sopra si vuole indossare qualcosa di corto, ma nulla vieta di acquistare una gonna lunga nera a vita bassa.

Moda estate 2023: come abbinare la gonna lunga nera

Vediamo insieme alcuni consigli su come abbinare la gonna lunga nera per questa estate 2023. Per prima cosa dipende molto dal tipo di occasione per la quale volete indossare la vostra gonna lunga nera. Vediamo qualche esempio:

Per l’ufficio : per andare in ufficio potete indossare la vostra gonna nera abbinata a una camicia bianca e a un paio di mocassini ai piedi, per un look elegante e cool allo stesso tempo.

: per andare in ufficio potete indossare la vostra gonna nera abbinata a una camicia bianca e a un paio di mocassini ai piedi, per un look elegante e cool allo stesso tempo. Per feste e cerimonie : se invece volete indossare la vostra gonna lunga nera per partecipare a feste o cerimonie, potete abbinarla a un top e ai piedi un paio di slingback con il tacco.

: se invece volete indossare la vostra gonna lunga nera per partecipare a feste o cerimonie, potete abbinarla a un top e ai piedi un paio di slingback con il tacco. Per un aperitivo: per un aperitivo con le amiche potete indossare la vostra gonna lunga nera abbinata a un top crop o a una camicetta, con ai piedi un paio di sandali, con o senza tacco.

Moda estate 2023: quali gonne lunghe nere compare online

Vediamo ora qualche modello di gonna lunga nera disponibile online, perfetta sia per il giorno che per la sera: