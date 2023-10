Quanto guadagna chi fa Asmr? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quanto guadagna chi fa Asmr?

L’Asmr è un trend in continua crescita, è stato coniato nel 2010 e il termine Asmr significa Autunomous Sensory Meridian Response, ovvero risposta autonoma nel meridiano sensoriale. Si riferisce quindi a una sensazione di rilassamento che parte dal cuoio cappelluto e che si diffonde nel resto del corpo. I video Asrm in pratica provocano una reazione innescata da stimoli uditivi molto particolari, spesso si tratta di sussurri o di rumori della vita quotidiana, registrati con l’ausilio di una strumentazione specializzata. Ad esempio il ticchettio delle unghie sul tavolo, un parlato impercettibile, la schiuma di una birra appena versata in un bicchiere e tanti altri suoni che, per tutte le persone disposte a lasciarsi coinvolgere, risultano essere molto rilassanti. Su Youtube le visualizzazione a tema Asmr sono milioni e milioni per un fenomeno in continua crescita. Ma, quanto guadagna chi fa Asmr? La risposta ovviamente dipende dal numero di iscritti e dal numero di visualizzazione, il canale ASMR Darling ad esempio guadagna anche 800 euro al giorno. Anche nel nostro Paese è un fenomeno diffuso, il caso più eclatante è quello di Chiara, una studentessa emiliana che conta più di un milione di iscritti e i suoi video Asmr sono tra i più visti e tra i più amati e arriva a guadagnare oltre 85mila euro all’anno.

Asmr, i consigli di Chiara

Come abbiamo appena visto, il canale Chiara ASMR conta oltre 1 milione di iscritti E Chiara oggi è considerata una vera e propria autorità in materia di video rilassanti. La giovane donna emiliana ha scritto anche un libro sul Asmr, dal titolo “Il potere di un sussurro“, dove parla a 360° dell’argomento e offre consigli a chi vuole aprire un canale Asmr. Nel corso di una intervista a Vanity Fair, Chiara ha raccontato come ha iniziato a fare video rilassanti, queste le sue parole: “ho scoperto l’ASMR nel 2014. Ero al terzo anno di Università. Le voci sussurrate mi erano sempre piaciute ma, in biblioteca, sentendo le persone che parlavano a bassa voce, provavo brividi sulla schiena, sul collo, un sonno e un rilassamento incredibili, tanto che non riuscivo a studiare. Mi misi a cercare in Internet l’origine di quelle sensazioni e scoprii che esistevano video apposta per stimolarle.” A Chiara è stato poi chiesto come fare per diventare una youtuber di successo, la sua risposta è stata che innanzitutto è fondamentale aggiornarsi di continuo e sapersi conquistare la fiducia dei follower: “guardano i video per rilassarsi e dormire, devono sapere, banalmente, che non ci sarà un rumore troppo forte nel mezzo o una pubblicità che potrebbe svegliarli. Questo significa che, da un lato, si affezionano alla tua voce, dall’altro che i suoni, gli sfondi, le situazioni dei filmati devono cambiare per continuare a risultare rilassanti.” Per realizzare un video Chiara ha raccontato che ci vogliono dalle 8 alle 15 ore e che la qualità fondamentale per fare questo lavoro è la passione e la tenacia. Il guadagno arriva grazie agli spot pubblicitari prima dei video e dalla sponsorizzazione dei prodotti che Chiara seleziona con grande attenzione. Insomma se volete intraprendere questa strada il consiglio è acquistare prima di tutto il libro di Chiara.

