Divario retributivo: esistono donne che guadagnano più degli uomini? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Divario retributivo: esistono donne che guadagnano più degli uomini?

Esistono donne che guadagnano più degli uomini? La risposta è sì, al giorno d’oggi i tempi sono fortunatamente cambiati, anche se la parità di genere in tante cose è ancora lontana. Le donne però oggi riescono a fare carriera molto di più rispetto al passato e a ottenere incarichi molto importanti. Il gender pay gap quindi era un problema tanti anni fa, oggi lo è un pò meno, anche se, come detto, la parità di genere è ancora lontana. Fermo restando che ci sono appunto donne che guadagnano più degli uomini, cosa succede se questo accade all’interno di una coppia? Cosa accade alla relazione quando ad esempio la moglie prende più soldi del marito? Andiamo ora a vederlo insieme.

Divario retributivo: cosa succede quando le mogli guadagnano più dei loro mariti?

Come abbiamo appena visto, oggi ci sono diverse donne che guadagnano più degli uomini ma, cosa succede se all’interno di un matrimonio la moglie prende più soldi del marito? Diciamo che un tempo se capitava che una moglie prendesse più soldi del marito, le possibilità di arrivare al divorzio erano maggiori rispetto a ora, proprio perché oggi molti uomini fortunatamente riconoscono che le donne non valgono meno di loro e che quindi non c’è alcun problema se è la propria moglie a guadagnare più soldi. Ovviamente non è così per tutti, alcuni uomini si sentono inferiori tanto da “portare” le mogli a mentire su quanto guadagnano effettivamente, proprio per non far soffrire il proprio marito. Anche il marito stesso tende a mentire ai propri amici sullo stipendio della moglie, per non farsi giudicare male. Un altro dato interessante è quello che, anche quando la donna guadagna più del proprio uomo, è sempre lei a farsi carico della maggior parte delle faccende domestiche, spesso quasi perché si sente in colpa nei confronti del marito perché appunto prende più soldi di lui.

Divario retributivo: se la moglie guadagna di più aumenta il rischio di divorzio?

Come abbiamo appena visto, qualche decennio fa se capitava, raramente, che una donna prendesse più del proprio marito, la possibilità che la relazione finisse erano molto alte. Ora le cose sono cambiate e se è vero che ci sono diversi casi in cui una coppia arriva al divorzio proprio per questo motivo, fortunatamente capita sempre più spesso che se è la donna a guadagnare di più il matrimonio non ne risente, anzi addirittura migliora. Un uomo dovrebbe essere solo orgoglioso se la propria moglie ha uno stipendio alto, anche più del suo, e per nessun motivo dovrebbe sentirsi inferiore. L’amore e il rispetto sono ciò che contano in un matrimonio, non certo chi è dei due a guadagnare di più. Una relazione sana non tiene in considerazione queste cose. Quindi, se avete una moglie che guadagna più di voi siatene semplicemente fieri. Se siete una donna che guadagna più del marito, siate orgogliose di voi stesse ma non fate mai pesare questa cosa a vostro marito.