L’accoppiata formata da mini dress e camicia è davvero vincente secondo quelle che sono le tendenze dettate per l’autunno inverno 2021. Ecco quindi qualche consiglio look su questo abbinamento estremamente chic che all’occorrenza può trasformarsi in un oufit adatto anche alle personalità più sbarazzine.

Mini dress con camicia, l’outfit per l’autunno inverno 2021

Tutte nel nostro guardaroba, abbiamo almeno un mini dress smanicato che abbiamo eletto come “il nostro preferito”. Se ormai rassegnate lo avete riposto sul fondo, sappiate che non occorre aspettare la primavera per indossarlo. Con qualche accortezza in più infatti si può sfruttare anche durante la stagione fredda. Scopriamo quali sono tutti gli abbinamenti più belli secondo i trend per l’autunno inverno 2021.

Estremamente chic e, come vedremo, versatile all’occorrenza è l’abbinamento classico che comprende camicia bianca e mini dress nero. Per un look diverso dal solito che rimandi agli anni ’70 invece, potrete invertire i due colori, scegliendo quindi una camicia nera abbinata ad un mini dress bianco.

Per look più trendy invece, non rinunciate a giocare con i colori della stagione! Il bordeaux, l’ocra e il verdone sono quelli più gettonati, da inserire anche nelle stampe, tra cui il classico tartan. Ma attenzione a non fare un mischione con colori e fantasie, per bilanciare il tutto sarà meglio mantenere uno dei due elementi in tinta unita.

Una versione molto rock di questo particolare abbinamento è quella che vede il mini dress in pelle o ecopelle. Anche in questo caso, la scelta è nel colore, dal classico e grintoso nero, all’elegante beige ma la gamma di colori tra cui scegliere è davvero ampia.

La differenza la fa il dettaglio

L’accoppiata mini dress e camicia può sembrare molto semplice, ma si sa, a fare la differenza nella moda sono i dettagli. Sbizzarritevi quindi scegliendo tra colletti ampi, lisci oppure con decori in pizzo. Maniche a sbuffo o polsini ampi, decorati magari con gemelli vistosi, oppure ancora stivali e anfibi che sdrammatizzano il look, tutto ovviamente a seconda dello stile che più vi rappresenta.



I consigli di stile I consigli di stile

Tutti questi abbinamenti funzioneranno anche con le temperature più basse solo se si prenderanno in considerazione alcuni accorgimenti. Per esempio, sotto l’outfit sarà meglio indossare una canottiera color carne o dello stesso colore della camicia stessa. In commercio ne esistono di ogni tipo, da quelle più romantiche decorate con pizzo a quelle più semplici e a tratti impercettibili.

Anche le gambe, ovviamente, andranno protette dal freddo. Le personalità più chic potranno optare per un paio di collant nere velate, quelle più estrose invece, sceglieranno collant super colorate, mentre per quelle più grintose saranno adatte le collant con fantasie rock. In alternativa andranno bene anche un paio di parigine lunghe fino sopra al ginocchio, anche queste ovviamente nere oppure colorate. Ma c’è poi chi, freddolosa, sceglie di indossarle entrambe.