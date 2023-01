Miley Cyrus, Flowers: look e outfit nel video

È finalmente uscito il nuovo singolo di Miley Cyrus, dal titolo Flowers. Nel video la cantante ha scelto di mettersi alle spalle il romanticismo puntando tutto sulla moda e sul glamour. Scopriamo gli outfit sfoggiati nel videoclip.

Il look di Miley Cyrus in Flowers: l’abito doro e gli abiti vintage

Il 2023 è iniziato con buoni propositi e buona musica. Shakira e Miley Cyrus hanno deciso entrambe di lasciarsi alle spalle le loro storie d’amore e di trasformare le proprie disavventure in grandi successi. Miley Cyrus, con il nuovo singolo Flowers, ha scelto di lasciarsi alle spalle il romanticismo puntando tutto sulla moda e sul glamour, come una sorta di riscatto. Il brano parla di rinascita, con un testo esplicito e un video che descrive cosa fa ogni giorno una donna che decide di mettersi al primo posto.

Si parla di esercizio fisico, nuotate e vestiti meravigliosi da indossare solo per se stessa, anche in casa. La scelta dell’abito dorato, particolarmente d’effetto, segna il ritorno di Miley Cyrus sulla scena. Non è una mossa casuale, ma è stata ben studiata da Bradley Kenneth, stylist e amico della cantante. Kenneth ha scelto un dress hooded con cappuccio, drappeggi e oblò frontali, molto attuale, ma che in realtà ha più di 30 anni.

L’abito è un modello di Yves Saint Laurent apparso in passerella nel 1991. Saint Laurent, nella sua carriera, ha ricoperto d’oro le donne, per sottolineare attraverso gli abiti la loro potenza e la loro forza. Con questo abito la cantante si è mostrata in perfetta forma, con tanto di gesto simbolico di sfilarsi il cappuccio dimostrando di poter fare a meno di un indumento che la protegge, rimanendo in lingerie e occhiali dalle lenti scure.

Nelle ultime settimane la cantante ha sfoggiato altri abiti vintage. Nel suo show di Capodanno, il Miley’s New Year’s Eve Party, ha indossato un capo Versace disegnato da Gianni nel 1993 e altri due della stessa maison del 2005 e del 2006, oltre ad un minidress Gucci del 1996 e un capo con le frange di Bob Mackie degli anni 2000. La scelta è ricaduta su brand che mettono al centro di tutto la donna e il suo diritto di esprimere la propria indipendenza e la propria femminilità.

Il look di Miley Cyrus in Flowers: la lingerie e il tuxedo

La scelta di tuffarsi in piscina in lingerie, completo nero La Perla, è significativo della nuova linea di condotta della cantante, che toglie all’intimo il significato di strumento di seduzione, facendolo diventare un semplice strumento per allenarsi e prendere il sole. Tutte dovrebbero indossare della bella lingerie quando sono da sole, per godere della propria femminilità. Miley Cyrus ha scelto anche un tuxedo, giacca e pantaloni lucidi, che per molte persone è l’eco di quelli che il suo ex, Liam Hamsworth, indossava spesso sui red carpet. Tenendo conto che tutto ha il sapore della vendetta, come il fatto che il brano sia uscito proprio il 13 gennaio, giorno del compleanno dell’attore, i dettagli portano tutti ad una grande voglia di rivincita. La cantante ha sfoggiato la sua sensualità con quell’abito che ora è diventato genderless, in una danza scatenata e liberatoria. Il completo parla proprio di Saint Laurent in ogni suo dettaglio, dalla giacca con le spalline sagomate ai pantaloni con le pinces sul davanti e le tasche posteriori profilate.