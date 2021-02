Tim Burton arriva su Netflix firmando per la prima volta una serie tv: si tratta di Wednesday Addams, ispirata al celebre personaggio che fu di Christina Ricci nel film del 1991.

Wednesday Addams di Burton su Netflix

La piattaforma di streaming Netflix ha annunciato il 18 febbraio 2021 che nel suo catalogo ci sarà un pezzo forte prossimamente.

Si tratta della serie tv Wednesday Addams, incentrata sul personaggio di Mercoledì Addams, la più giovane della famiglia inquietante e spaventosa ma anche comica. Il personaggio di Mercoledì Addams ha ispirato molti costumi di halloween per donna, un vero e proprio successo nel mondo horror. Nel 1991 uscì il film La famiglia Addams che ebbe grande successo e fece esplodere una vera e propria mania negli anni Novanta. Nel cast attori quali Anjelica Huston e una giovanissima Christina Ricci nei panni della piccola di casa, Mercoledì Addams.

Il ruolo che fu della Ricci sarà quindi al centro della nuova serie tv diretta dal famoso regista Tim Burton.

Quest’ultimo nella sua carriera ha collezionato premi e grandi successi: da Edward Mani di Forbice a Nightmare Before Christmas, Burton ha diretto capolavori d’animazione e film molto apprezzati. Importante il suo sodalizio artistico con l’attore Johnny Depp, che è stato protagonista di molti suoi film. Tim Burton non si era mai cimentato però con una serie tv: Wednesday Addams sarà il suo esordio in questo campo.

Purtroppo restano sconosciuti il cast del live-action e la data di uscita: l’attesa però sarà trepidante.

Trama

Nel live-action diviso in 8 episodi ruoterà tutto intorno a Mercoledì Addams, non più una bambina come nel film del 1991 con Christina Ricci. La giovane Addams infatti sarà una ventenne alle prese con gli studi universitari presso la Nevermore Academy e dovrà imparare a gestire i propri poteri fisici e psichici. Inoltre Wednesday Addams dovrà affrontare un mistero che ha coinvolto la sua famiglia ben venticinque anni prima e una serie di omicidi che opprimono la sua cittadina. Una specie di moderna investigatrice fantasy. Insomma, Tim Burton reinterpreta il personaggio che ha accompagnato molti durante l’infanzia e l’adolescenza. Il regista la porterà all’interno di un percorso di formazione entro il quale si scoprirà che Mercoledì non è più la bambina malmostosa che si ricordava bensì una giovane risoluta: una specie di supereroina.