Micaela Ramazzotti: il nuovo taglio di capelli per la Primavera 2023

Non c'è nulla di meglio di un taglio di capelli corto per la Primavera 2023: Micaela Ramazzotti sfoggia uno shag anni 70

Non è la prima volta che Micaela Ramazzotti decide di cambiare hairstyle. L’ultimo taglio la vede raggiante in uno shag corto di super tendenza, soprattutto a Primavera. Il risultato è affascinante e glam rock e l’attrice ha deciso di sfoggiare la sua nuova immagine alla presentazione di The Good Mothers, serie-tv di stampo drammatico di Disney+.

Il nuovo taglio corto di Micaela Ramazzotti incarna la Primavera 2023

Accantonato il biondo lungo, l’attrice Micaela Ramazzotti ha scelto di dare una svolta alla sua immagine e di abbracciare a tutto tondo la tendenza della Primavera 2023.

44 anni e un fascino incredibile, Ramazzotti si è lasciata fotografare alla presentazione di The Good Mothers sfoggiando un taglio a metà tra il mullet e lo shag. L’ispirazione è tutta anni 70-80 e l’effetto finale è assolutamente rock e glam allo stesso tempo. Difficile non rimanere affascinati da quel taglio sbarazzino ma raffinato, così come è difficile non restare incollate a osservare il colore, un castano caldo con sfumature di luce color caramello.

Quello sfoggiato alla presentazione della serie drammatica targata Disney+ è un taglio più spettinato e più rock, ma le possibilità di acconciatura sono diverse. Accanto alla versione “spettinata” con le punte tirate verso l’esterno, esiste una versione più “ordinata” e liscia: in tal caso la stiratura è maggiore e il taglio, nel complesso, è più compatto ma comunque strabiliante.

Una cosa è certa: se volete cambiare stile, sappiate che il taglio di capelli esibito da Micaela Ramazzotti è una delle principali tendenze della Primavera 2023.

Come ottenere un effetto glam rock su un taglio di capelli corto tra il mullet e lo shag

Se vi volete buttare sul un taglio di capelli come quello di Micaela Ramazzotti, dovrete mettere in conto di seguire alcuni importanti passaggi ai fini di un risultato ottimale.

È anche normale capire che il taglio scelto dall’attrice dovrà essere personalizzato in base alle vostre caratteristiche fisionomiche. Considerando che si tratta di un taglio che propone anche una maxi frangia da gestire, valutate sempre come questa potrebbe adattarsi alla forma del vostro viso, ai vostri lineamenti e se si presta al vostro tipo di capelli. L’importante, quando si tratta di cambiamento in fatto di hairstyle, è sempre quello di trovare la soluzione armonica per il proprio viso e per la propria immagine generale.

La regola principale? Il taglio corto non deve essere troppo gonfio, ma non deve però sottrarre armonia al viso. Se la lunghezza dei capelli è media e non extra short, utilizzate una spazzola tonda piccola e il phon: attraverso questa combo riuscirete a dare la giusta forma ai capelli e a ottenere un buon effetto.

Stesso discorso per la frangia: se avete i capelli lisci non avrete grossi problemi a gestirla. Tiratela bene con spazzola e phon e datele la forma che più preferite: spettinata rock o liscia e composta? A voi la scelta.

Micaela Ramazzotti ci insegna che la Primavera 2023 è fatta per essere vissuta nel pieno delle proprie energie e del pieno della creatività. Dunque, shag, mullet o quello che sarà, divertitevi a tagliare i vostri capelli, ma sempre andando incontro al vostro benessere.