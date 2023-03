I tagli di capelli shag per la primavera 2023

Anche in questa primavera 2023 è tempo di tagli shag, per dare corpo e volume ai capelli, con uno stile rock di grande tendenza. Un taglio che andava di moda negli anni ’70.

Tagli di capelli shag per la primavera



Anche in questa primavera 2023, è arrivato il tempo dei tagli di capelli shag, con la loro attitudine rock davvero eccezionale, che si mischia perfettamente alla capacità di donare corpo, volume e struttura ai capelli. Si tratta di un taglio destinato ad essere una tendenza per lungo tempo, che non passa mai di moda. Il suo punto di forza è quello di proporre una specie di sproporzione ben calibrata e studiata. Può sembrare un controsenso, ma in realtà tutto è pensato per donare maggiore stile al proprio look. I tagli shag erano particolarmente popolari negli anni ’70, ma si tratta di un ritorno che si ripresenta spesso, perché è sempre così amato da rimanere in tendenza, proprio come il mullet, un altro ritorno particolarmente amato ma anche decisamente più estremo. Lo shag è un taglio molto scalato, in modo da riuscire a donare il massimo volume alle radici, ma non va a rompere l’equilibrio tra la parte anteriore e quella posteriore. Questo taglio punta tutta l’attenzione sulla parte superiore della chioma, che acquisisce volume. Le punte possono essere più o meno sfilate, anche in base alla lunghezza della frangia che si sceglie, o dritta oppure a tendina. Per la Primavera 2023 questo taglio è soft ma corposo, sta bene anche sui capelli ricci e corti ed è pronto a risvegliare anche le chiome più sottili e spente, donando maggiore volume e rendendo il look più rock e sbarazzino.

Taglio shag per la primavera 2023: a chi sta bene



I tagli shag fanno ringiovanire il viso e lo stile, rendendolo più dinamico e sbarazzino. Un taglio che riesce a valorizzare tutte le tipologie di viso, di capelli e anche tutte le età. Non bisogna pensare che sia un taglio indicato solo per le giovanissime, perché se viene fatto in modo corretto e tenendo conto dell’età della persona, può realmente ringiovanire il viso. Grazie alla sua dinamicità riesce a donare un tocco di freschezza e leggerezza al look. Lo shag sta bene sui capelli fini, perché la scalatura consente di aumentare il volume alle radici, soprattutto se i capelli sono molto lisci e piatti. In questo modo si dona un po’ di movimento alla chioma, magari modellando anche le punte verso l’esterno. Il taglio si adatta bene anche ai capelli più spessi. Infatti, una leggera scalatura riesce a renderli molto più voluminosi. Il capello riccio, inoltre, può essere davvero perfetto per il naturale movimento dello stile shaggy. La regola più importante da seguire è che il look non deve mai essere troppo preciso, per esempio i boccoli non devono essere troppo definiti, e in generale la chioma deve essere naturale e anche un po’ spettinata, per dare il giusto tocco di rock al look e dare la sensazione di maggiore leggerezza e volume.