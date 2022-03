Salvatore Ferragamo si prepara ad accogliere ufficialmente un nuovo direttore creativo. Si tratta del giovanissimo Maximilian Davis, che a partire dal 16 marzo 2022 prenderà il posto di Paul Andrew rimasto alla guida del brand fino a marzo 2021.

Ad annunciarlo, senza nascondere un certo entusiasmo, è stato proprio il nuovo CEO del brand, Marco Gobbetti.

In attesa di poterlo vedere finalmente all’opera per il brand nostrano, iniziamo a conoscere lo stilista più da vicino.

Chi è Maximilian Davis

Sulla vita di Maximilian Davis non sappiamo ancora molto se non che il giovane stilista è nato nel 1997 a Manchester e ha origini trinidadiano-giamaicane. Sappiamo però qualcosa in più per quanto riguarda la sua carriera, ancora fresca ma senza dubbio già brillante.

Dopo il liceo Maximilian Davis si laurea infatti al London College of Fashion, andando così ad arricchire con un titolo di studio la propria passione per la moda.

Davis si è fatto notare già nel 2021 durante la Fashion East, celebre evento dedicato ai giovani talenti che prendono parte alla London Fashion Week e che è servito al giovane stilista per far conoscere il proprio brand omonimo “Maximilian”, già presentato nel 2020 in piena pandemia.

Il successo raggiunto grazie a Rihanna

Si sa, nel difficile e competitivo mondo della moda avere talento è molto importante, ma può non bastare. Serve infatti anche che qualcuno di davvero influente rimanga colpito dai pezzi presentati, per sfoggiarli in occasione degli eventi mondani più esclusivi ed è stato proprio il caso di Maximilian Davis. Il suo stile ha infatti fatto centro con Rihanna.

La cantante e futura mamma è rimasta piacevolmente colpita dalla presentazione della sua prima collezione nel 2021 e sia lei sia il compagno Asap Rocky infatti si sono fatti immortalare con addosso i look della primavera estate 2022 proposti dallo stesso stilista. Ma non solo Rihanna, tra le “conquiste vip” di Davis ci sono anche altri nomi ultra noti del calibro di Zendaya, attrice del momento e della richiestissima top model Bella Hadid.

Lo stile unico di Maximilian

Maximilian Davis gioca con lo stile minimal ma colorato molto apprezzato soprattutto dalla GenZ che come abbiamo visto più volte si appresta a diventare una fetta molto importante per il mercato della moda. Forse è anche questo uno dei motivi che hanno spinto Marco Gobbetti a definirlo come “uno dei migliori talenti della sua generazione” e a sceglierlo come parte fondamentale della propria scuderia.

Ferragamo infatti è un brand noto per il suo elegante stile all’italiana e Maximilian potrebbe portare una ventata di freschezza e innovazione grazie al suo modo di concepire la moda davvero unico che coniuga perfettamente l’eleganza ad un gusto più moderno e al suo punto di vista unico e multiculturale. Un ultimo fattore, ma di certo non meno importante, è che tra i punti di forza di Maximilian Davis c’è sicuramente anche la sua estrema sensibilità. È noto infatti il suo impegno a sostegno della comunità afroamericana, che lo porta ad avere sicuramente un pensiero più inclusivo.