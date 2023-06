Max Biaggi ha una nuova fidanzata, la ballerina Virginia De Masi. Dopo la fine della storia con Francesca Semenza, l’ex pilota ha di nuovo trovato l’amore. I due sono stati beccati in spiaggia a Formentera.

Max Biaggi ha nuova fidanzata, chi è Virginia De Masi

Max Biaggi ha una nuova fidanzata. Dopo la fine della sua relazione con Francesca Semenza, l’ex pilota ha ritrovato l’amore ed è stato paparazzato dal Settimanale Chi in compagnia della nuova compagna, Virginia De Masi. I due sono stati beccati in atteggiamenti intimi in spiaggia a Formentera. Nonostante la presenza dei paparazzi, si sono lasciati andare a baci, coccole e tenerezze. La storia d’amore tra Max Biaggi e Virginia De Masi è sbocciata da poco e la passione è davvero alle stelle. I due sono stati fotografati al mare e poi in uno dei ristoranti più rinomati, in cui si sono scambiati numerose effusioni. Tra loro c’è una differenza di età di ben 29 anni, Max Biaggi ha 52 anni, mentre Virginia De Masi ne ha solo 23.

Virginia De Masi è una ballerina napoletana di 23 anni, che ha studiato anche al Teatro San Carlo. Fin da piccola ha coltivato la sua grande passione per la danza, che condivide con la sorella gemella Ginevra, anche lei ballerina. “La nostra passione è iniziata a tre anni, quando mamma ci accompagnò in una scuola di danza vicino casa, a Posillipo, e da quel giorno non ne siamo più uscite” aveva rivelato in un’intervista. Quando aveva dieci anni è entrata a far parte della scuola di ballo del Teatro San Carlo. Nonostante la dedizione per la danza, ama anche concedersi qualche sfizio, vista la giovane età, e ama moltissimo andare in discoteca al sabato sera. Lei stessa ha ammesso di divertirsi moltissimo. Nell’intervista aveva anche spiegato di non credere al principe azzurro. Con Max Biaggi potrebbe aver cambiato idea.

Max Biaggi, nuova fidanzata: le relazioni sentimentali

Max Biaggi, prima di incontrare Virginia De Masi, ha avuto una relazione con Francesca Semenza, di ben cinque anni. La distanza potrebbe essere stata una delle cause della rottura, visto che lui vive a Montecarlo e lei a Milano. Tra i due c’era una differenza d’età di 21 anni. Francesca è attrice e modella, già mamma di un bimbo di nome Leon, proprio come il secondogenito di Max Biaggi ed Eleonora Pedron. Il loro matrimonio è avvenuto nel 2007 e dalla loro relazione sono nati Ines, nel 2009, e Leon, nel 2010. Nonostante si siano lasciati ormai da otto anni, i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti per il bene dei figli. Sono costantemente in contatto e si confrontano su tutto ciò che riguarda i figli. I diretti interessati avevano spiegato che le discussioni non erano mancati, ma che per amore dei figli avevano trovato un punto d’incontro. Nel corso degli anni Max Biaggi ha avuto altre relazioni, come per esempio quella con Bianca Atzei.