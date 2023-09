Il matrimonio tra Virginia Valsecchi e Dario Martelli è stato un vero e proprio sogno, degno di un bellissimo film d’amore. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla figlia del famoso regista Pietro Valsecchi.

Matrimonio da sogno per Virginia Valsecchi e Dario Martelli: dettagli e abito

Virginia Valsecchi e Dario Martelli si sono sposati a Roma, coronando il loro sogno d’amore dopo anni di fidanzamento. Lui è il manager di Dior, lei è la figlia del regista Pietro Valsecchi e fondatrice della società di produzione Capri Entertainment ed è stata inserita nella classifica Forbes 30 under 30 dedicata ai giovani imprenditori di successo. I due si sono sposati organizzando una cerimonia davvero incantevole, degna di un bellissimo film d’amore. Le nozze tra Virginia Valsecchi e Dario Martelli si sono tenute a Roma a più di tre mesi dalle promesse a Parigi. Il rito religioso è stato celebrato nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, mentre i festeggiamenti serali sono stati organizzati a Palazzo Borghese. Virginia Valsecchi ha scelto di indossare un abito da sposa di Dior. Il direttore creativo, Maria Grazia Chiuri, ha realizzato una creazione davvero speciale e unica nel suo genere. Per la prima volta la maison ha usato il cotone per un abito da sposa, ottenendo un risultato incantevole. L’abito da sposa è un vero capolavoro di eleganza e artigianalità, con ricami e pizzi preziosi, che sembra unire la tradizione del passato al presente.

Matrimonio da sogno per Virginia Valsecchi e Dario Martelli: chi è la figlia del regista Pietro?

Virginia Valsecchi è nata a Roma il 3 agosto 1993 ed è figlia di Pietro Valsecchi, fondatore della casa di produzione Taodue. Ha esordito sul set da bambina, partecipando a fiction come Il sequestro Soffiantini, nel 2001. Nel 2002 ha esordito con la serie televisiva Francesco, con la regia di Michele Soavi e nel 2009 ha interpretato il ruolo di Camilla Pannone nella serie tv I liceali 2 con la regia di Lucio Pellegrini, partecipando anche alla terza stagione. In un’intervista per La Repubblica ha spiegato che la sua infanzia è stata molto felice e che ha studiato al liceo francese. “Ho potuto iniziare a 20 anni a ragionare sulla mia identità e a trovare il mio posto nel mondo. Però sapevo che volevo lavorare nel cinema. E visto che i miei genitori spesso a cena parlavano del loro lavoro, avevo una dimensione del mestiere molto concreta, legata a quelli che potevano essere gli ostacoli nel creare cinema” ha dichiarato Virginia Valsecchi, raccontando che Cinecittà per lei era come un parco giochi e che ha sempre avuto un’immagine molto felice del set. “Il cinema per me è una finzione, con dietro un sogno vero” ha dichiarato. Nell’intervista ha spiegato di aver iniziato ad allontanarsi dai genitori quando aveva 18 anni, andando a studiare a Milano, all’Università Cattolica. A 21 era laureata con 110 e lode in Lettere con indirizzo in media e comunicazione e tesi sull’avvento delle piattaforme nell’industria audiovisiva. Ha studiato molto perché voleva imparare a gestire da sola la sua vita.

