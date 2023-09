Ieri, martedì 26 settembre, Arisa è stata ospite di Belve, il programma su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Davanti agli schermi della trasmissione, la cantante ha raccontato del rapporto con i suoi genitori, in particolare quello con suo padre Antonio Pippa. Ma cosa sappiamo su di lui? Conosciamolo meglio.

Chi è Antonio Pippa, il padre di Arisa

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è nata a Genova e cresciuta a Pignola, un piccola provincia di Potenza. La cantante è figlia di Antonio Pippa e Assunta Santarsiero, con i quali condivide un rapporto davvero speciale. E’ infatti solita tornare nel suo paesino per trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia. Non abbiamo a disposizione molto informazioni sui genitori della cantante, entrambi non fanno parte del mondo dello spettacolo e sono estremamente riservati. Tuttavia, in occasione della sua intervista a Belve, la cantante ha avuto la possibilità di raccontare qualche curiosità sulla sua famiglia, in particolare su suo padre. Attualmente in pensione, Antonio Pippa coltiva da sempre una grande passione per la campagna ed ha lavorato come autista di autobus.

Arisa e il rapporto con suo padre Antonio Pippa

Legatissima a entrambi i genitori, la cantante italiana ha rivelato di essere stata, a detta sua, “forgiata a botte”. Arisa ha anche ammesso di essere stata una ragazza molto vivace e difficile da gestire. “I miei genitori si sono trovati di fronte un essere anomalo e loro erano un po’ inesperti, avevano le loro problematiche”. Nonostante tutto, però, la cantante parla con grande amore dei suoi genitori, ringraziandoli per l’educazione che le hanno dato e tutto ciò che hanno fatto per lei. “Io li ringrazio sempre perché mi hanno preparata a tutto, posso sopportare qualsiasi cosa“. Il momento più complicato per la sua famiglia è stato proprio quando Arisa ha deciso di abbandonare la sua casa, il suo paesino, per intraprendere il suo sogno da cantante. Per i genitori infatti, abituati ad una realtà piccola, è stato un duro colpo. Specialmente per il padre. Antonio Pippa non era entusiasta all’idea ed inizialmente non accettava questa decisione. “Quando a 19 anni sono venuta via dalla Basilicata vedevo mio padre piangere e nascondersi dietro i pilastri di casa mia“, ha raccontato la cantante. Tuttavia, con il passare del tempo, il padre ha capito il grande talento musicale della figlia e ha deciso di incoraggiarla nella sua carriera. Nonostante i numerosi alti e bassi, il sentimento che lega Arisa e suo padre Antonio Pippa è pieno d’amore, rispetto e ammirazione.

