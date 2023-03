Lo dice il nome stesso: il mascara trasparente si caratterizza per la sua mancata colorazione. Apparentemente, quindi, potrebbe sembrare un prodotto del tutto inutile, ma in realtà nasconde enormi proprietà e numerosi pregi. In commercio ne esistono tantissimi di moltissime marche differenti, ma gli scopi sono sempre quelli e le ciglia ringraziano.

Il mascara trasparente: a che cosa serve e come utilizzarlo al meglio

Sul web ci sono migliaia di video sulla sua applicazione e sono altrettanto numerosi i brand che continuamente ne producono di nuovi. Il mascara trasparente sta diventando il protagonista di ogni make-up routine. Tale prodotto altro non è che un semplice mascara da applicare sulle ciglia ma, a differenza di quello classico, non ha colore. Nulla a che vedere con neri intensi o altre tonalità: il mascara trasparente è realmente trasparente.

Sebbene possa sembrare strano applicare un prodotto sulle ciglia senza colorarle, in realtà dovete sapere che il mascara trasparente ha al suo interno numerose proprietà e gli obiettivi di applicazione sono differenti.

Le funzioni del mascara trasparente possono essere sia prettamente estetiche, sia di trattamento. In base al prodotto selezionato, quindi, potrete ottenere risultati diversi. Grazie al mascara trasparente riuscirete a ottenere un effetto allungato e volumizzante delle ciglia grazie anche solo a una semplice passata. Sappiate però che i benefici riguardano anche la sfera di “benessere” delle ciglia stesse. Infatti, molti dei mascara trasparenti svolgono un’importante azione rinforzante, grazie alla quale le ciglia, applicazione dopo applicazione, risulteranno più forti e più spesse.

Applicare il mascara trasparente è molto semplice. Vi basterà prendere il vostro prodotto, intingere lo scovolino nel “tubetto”, togliere l’eventuale eccesso di prodotto e applicarlo in modo molto delicato su tutte le ciglia con il classico movimento a zig zag. Semplice, rapido ed efficace.

Quando applicare il mascara trasparente?

Il mascara trasparente può essere utilizzato prima del make-up come se fosse un primer. In questo modo, dunque, non solo preparerete le ciglia all’assorbimento del mascara nero (o di altro colore), ma darete loro modo di essere nutrite, allungate e rinforzate ancora prima di essere colorate. Eventualmente, ma questo dipende dalle preferenze personali, potreste anche applicare il mascara trasparente dopo anche dopo avere applicato il mascara nero. Non abbiate paura che il colore si disperda, anzi: in questo caso otterrete un effetto ancora più luminoso e garantirete al make-up una durata maggiore.

Scegliere il mascara trasparente si rivelerà un’ottima soluzione per le vostre ciglia e il mercato è prontissimo ad accogliere ogni vostra richiesta.

In base alle esigenze e in base agli obiettivi, avrete la possibilità di selezionare il prodotto più adatto a voi e il risultato sarà sempre e comunque impeccabile.

Mascara ciglia e mascara sopracciglia: due prodotti diversi

Nel mare magnum del make-up, a volte destreggiarsi senza inciampi risulta un po’ complesso. Tenete sempre presente che accanto ai mascara trasparenti dedicati al benessere delle ciglia, esistono anche dei mascara appositi per il benessere delle sopracciglia. Questi ultimi, ad esempio, hanno principalmente la funzione di “fissante”. Steso prima del prodotto colorato per sopracciglia (matita, mascara colorato etc.), il mascara trasparente per sopracciglia riesce a pettinare correttamente e vi prepara all’applicazione del makeup adeguato.

Sono due prodotti diversi entrambi molto validi, ma specifici per due zone differenti.

Se volete ciglia più folte, più forti e più lunghe, il mascara trasparente è ciò che fa per voi.