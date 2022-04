Martina DiFonte chi è di chi è figlia, altezza, anni, film, Clementino

Martina Difonte è un attrice e cantante di origini pugliesi. Ha dimostrato di avere delle grandi doti artistiche. Oltra ad avere una bella voce e a saper danzare ha dimostrato di essere portata anche per la recitazione. Insomma un’artista a tutto tondo ma scopriamo chi è!

Chi è Martina Difonte

Martina Difonte nasce a Lucera, in provincia di Foggia il 13 maggio del 1998. Fin da piccola ha dimostrato di avere un grande passione per il mondo dell’arte. All’età di 7 anni inizia a cantare nel coro della propria parrocchia e studia danza classica, flamenco, hip-hop, tango e danza contemporanea. Nel frattempo porta avanti i suoi studi. Nel 2015 si diploma in ragioneria. Si trasferisce nella capitale dove continua i suoi studi e si dedica alla sua carriera.

Nel 2019 si laurea alla facoltà di Lettere e Filosofia-Arti e scienze delle spettacolo ed entra al Centro sperimentale di Roma.

Carriera

Comincia a farsi strada nel mondo dello spettacolo lavorando sia a teatro che al cinema. A teatro ha recitato per gli spettacoli Fiori d’arancio, Donne, Multitud e Il Berretto a Sonagli. L’attrice ha lavorato anche al cinema partecipando a diversi film come La Grande Guerra del Salento (2021) di Marco Pollini, Le Isole Dalle Acque Verdi (2019) di Gigi Giuffrida.

Tommaso (2018) di Abel Ferrara e D’improvviso (2017) di Marco Frosini. È protagonista di alcuni spot pubblicitari ed ha partecipato alla serie web L’amore di Andrea De Rosa e Giuliano Chiarello. Ha vinto diversi premi per il canto.

Vita privata

Martina Difonte è l’attuale ragazza del noto rapper napoletano, Clementino. La loro storia era trapelata da un noto giornalista di gossip. A questo punto i due hanno deciso di confermare la loro relazione ed è stato proprio Clementino a presentarla ai suoi fan sui social nel 2021. Dopo la relazione con l’avvocatessa Valeria Sanmarco, il rapper sembra aver ritrovato la serenità con la sua Martina, di cui è follemente innamorato. Infatti in un’intervista ha dichiarato:

E’ il mio sogno. Sono entrato in questa nuova fase della mia vita e vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli. Insomma, mi sento pronto a sperimentare questa cosa che io ritengo bellissima, della genitorialità.

Curiosità