Martina Colombari, pedicure rosso rubino: il trend primavera 2023

Martina Colombari ama mostrare ai suoi follower le sue attività quotidiane, i suoi allenamenti e la sua splendida forma. Un altro dettaglio che ha mostrato ai suoi fan è la sua pedicure rosso rubino, che ha già conquistato tutti.

La pedicure rosso rubino di Martina Colombari

Martina Colombari mostra spesso i suoi momenti di quotidianità sui social network. Ha mostrato ai suoi follower come si allena, le posizioni di yoga e pilates che ama praticare per mantenersi in forma. Con una tutina aderente total black e ponytail sleek minimalista, Martina Colombari, pronta per la nuova stagione di Pechino Express, ha mostrato la sua meravigliosa e impeccabile forma fisica, che è sempre un grande vanto, visto che passano gli anni ma lei sembra decisamente ringiovanire.

Mostrando il suo fisico perfetto, ha inevitabilmente mostrato anche una pedicure rosso rubino che ha decisamente conquistato tutti i suoi follower. Un colore che è uno dei trend per la Primavera 2023 e che è tra i più amati, copiati e apprezzati del momento. L’idea in più per dare un tocco di vera perfezione, è quella di creare un beauty look matchy-matchy coordinato mani, piedi e rossetto. Lo smalto rosso rubino è sicuramente un evergreen e si è confermato ancora una volta tra le tendenze unghie di questa Primavera.

Martina Colombari ha seguito questo trend, ottenendo un risultato davvero molto bello, che le sue follower hanno subito apprezzato. Questa primavera vedremo moltissime pedicure e manicure rosso rubino, perché si è ancora una volta confermato come uno dei colori più amati in assoluto.

Una pedicure perfetta: i consigli da seguire

Il rosso rubino è uno dei colori più amati, in tendenza per la primavera 2023, ma un vero e proprio evergreen che non passa mai di moda. Il solo smalto, però, non può assicurare la riuscita di una perfetta pedicure. Come ha ricordato Rosy Trindade, estetista, oncologa e titolare del Brazilian Beauty Center di Milano, su Elle, “perché si mantengano sane e belle, le unghie dei piedi dovrebbero avere un taglio squadrato e leggermente smussato negli angoli, onde evitare spiacevoli problemi di unghie incarnite”. “È consigliabile visitare il proprio salone di bellezza di fiducia almeno una volta al mese, affinché la forma e la salute delle unghie sia tenuta costantemente sotto controllo, evitando trasandatezze. Quanto allo smalto, prendetevi sempre il giusto tempo per applicarlo, perché passare questo prodotto in maniera frettolosa equivale a ritrovarsi con una pedicure così così nel giro di una sola giornata. Raccomando di applicare prima del nail polish un doppio strato di base trasparente, fortificante e indurente. A questo punto, con il pennellino, si procede con una morbida e lenta passata centrale (contate: 1, 2, 3!). Poi si fanno le passate laterali: una a destra e una a sinistra, raggiungendo i bordi dell’unghia, senza timore di sfiorare la pelle. Per rimediare a eventuali errori di applicazione dello smalto basterà aiutarsi con il bastoncino di arancio imbevuto di acetone” ha aggiunto l’esperta. Martina Colombari ha mostrato le sue unghie super curate, con una pedicure davvero mozzafiato, che sicuramente moltissime donne decideranno di replicare.