Sta impazzando il toto nomi su chi sarà il prossimo presidente della Repubblica Italiana. Tra i nomi più papabili, insieme a quelli di Pier Ferdinando Casini, Giuliano Amato, e Marcello Pera spicca anche quello di Maria Elisabetta Casellati, attuale presidente del Senato che vanta il record di essere la prima donna a ricoprire questa carica.

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati

Nata a Rovigo il 12 agosto del 1946 sotto il segno del Leone, Maria Elisabetta Alberti coniugata Casellati è considerata una delle donne più importanti della Repubblica Italiana.

Ha due lauree: la prima, in Giurisprudenza, conseguita all’Università di Ferrara, la seconda invece in Diritto Canonico, ottenuta alla Pontifica Università Lateranense.

Maria Elisabetta Alberti Casellati è una storica iscritta di Forza Italia, che ha aderito al progetto di Silvio Berlusconi fin dalla sua fondazione avvenuta nel 1994.

In concomitanza alla carriera politica, Alberti Casellati porta avanti anche la sua carriera di avvocato matrimonialista. Tra i suoi clienti più noti c’è Stefano Bettarini, che la donna ha rappresentato ai tempi del suo divorzio con Simona Ventura.

Cosa sappiamo su marito e figli

La Alberti Casellati è sposata con Giambattista Casellati, avvocato a sua volta e dal loro matrimonio sono nati due figli entrambi con carriere davvero notevoli. Ludovica Casellati si è laureata come i suoi genitori e il fratello in Giurisprudenza ma con una tesi sul Diritto Urbanistico ed è nota per essere una giornalista e scrittrice con una profonda passione per il cicloturismo, che le è valsa il soprannome di “Ladybici”. Ha trovato il suo spazio su Radio Montecarlo, su cui trasmette la sua rubrica “Italia in bicicletta”, contenuta all’interno della trasmissione “La bella Italia”. Per un periodo scrive della sua passione anche per TgCom24, fino a poi decidere di dedicarsi totalmente alla scrittura. Ludovica Casellati è anche la fondatrice di Viagginbici.com, magazine incentrato sul turismo sostenibile e nel 2017 ha ideato l’Oscar italiano del cicloturismo. È anche responsabile del progetto Luxurybikehotels.com creato appositamente per fornire indicazioni a ciclisti in cerca di hotel di lusso in cui sostare. Dal 2018 Ludovica è anche editore di Viaggi del Gusto, importante testate dedicata al turismo e all’enogastronomia.

Alvise Maria Casellati, invece è direttore d’orchestra, passione ereditata dai nonni che esplode all’età di 9 anni, quando inizia a studiare il violino. Entra poi in conservatorio e la sua dedizione gli fa ottenere borse di studio per tutti i 10 anni di frequenza. Anche lui comunque si laurea come i genitori e come la sorella in Giurisprudenza. Nel 2000 Alvise si trasferisce a New York e tre anni dopo viene ammesso all’Ordine degli avvocati dello Stato di New York e in Italia. Nel 2007, dopo essere stato ricoverato a causa di un grave problema di salute, decide di abbracciare totalmente la musica. Si iscrive alla Julliard e prosegue i suoi studi continuando a specializzarsi fino al 2011, quando ha l’occasione di dirigere il suo primo concerto italiano al Teatro La Fenice di Venezia, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.