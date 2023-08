Scopriamo i dettagli sulla manicure effetto acqua, il nuovo trend unghie dell’estate 2023. Le Water Nails stanno davvero conquistando tutti e stanno spopolando soprattutto su TikTok.

La manicure effetto acqua è il trend unghie dell’estate 2023: effetto splash garantito

L’ultimo trend unghie dell’estate 2023 ha come protagonista l’acqua, che ispira una manicure dall’effetto bagnato che sta letteralmente conquistando tutti. Un trend decisamente fresco, particolarmente adatto alla stagione estiva, dall’effetto splash davvero unico. Le Water Nails sono unghie ispirate alle gocce trasparenti dell’acqua e le Pool Water Nails, invece, si rifanno ai riflessi delle piscine. Tutte e due le manicure sono sicuramente perfette da sfoggiare durante l’estate, ideali per le giornate al mare, in piscina e per le serate estive in compagnia. Questi due trend manicure effetto splash stanno spopolando su TikTok con oltre 15 milioni e mezzo di visualizzazioni.

La prima ad aver lanciato questa idea era stata Kim Kardashian in occasione del Met Gala 2019, dove aveva sfoggiato una manicure dall’effetto bagnato decisamente impeccabile. Ora, a distanza di qualche anno, il trend è ritornato ed è diventato virale, pronto per essere sfoggiato durante queste vacanze estive. Le Water Nails sono complesse da realizzare, soprattutto per via della creazione delle piccole gocce. Sono di grande impatto e adatte a chi ha una particolare manualità nell’applicazione degli smalti, ma è sempre meglio affidarsi a mani esperte. Solitamente la manicure prevede l’applicazione di un’unghia finta trasparente, sulla quale si creano delle piccole gocce con il gel trasparente. L’illusione è quella di piccole gocce che si depositano sulle mani dopo averle immerse nell’acqua. L’alternativa può essere quella di applicare gocce in silicone con una pinzetta direttamente sull’unghia, nude o sullo smalto colorato.

La manicure effetto acqua è il trend unghie dell’estate 2023: le Pool Water Nails

Le Pool Water Nails si ispirano ai riflessi che il sole crea sulla superficie di una piscina. Si tratta di un’altra divertente manicure che sta spopolando sui social e che ricrea sull’unghia le increspature dell’acqua azzurra. Prima di tutto vengono applicati due smalti iridescenti nei toni del blu e del verde mare. Il blu viene applicato su tutta l’unghia, mentre il verde dalla metà verso il bordo. A questo punto si passa il top coat e, prima che si asciughi, si creano delle piccole macchioline con lo stesso pennellino, così da riprodurre gli effetti che la luce del sole crea sulle piscine. A creare una meravigliosa manicure di questo genere è Zola Ganzorigt, nail artist che spesso decora le unghie di Hailey Bieber e che sui social ha postato proprio questa particolare tecnica effetto acqua. Demi Park, nail artist di Los Angeles, come riportato da Io Donna, ha suggerito di usare il blooming gel, una particolare formulazione che si stende sulla base trasparente e agisce increspando lo smalto, dando un effetto ancora più realistico. Queste due manicure stanno letteralmente spopolando sui social network e sono sempre più diffuse.