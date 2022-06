Manicure di Jennifer Lopez: come replicarla

Jennifer Lopez è sempre perfetta e cura con grande attenzione ogni dettaglio del suo aspetto fisico. La manicure che ha sfoggiato è sicuramente la più preziosa dell’estate 2022 e tantissime donne vorrebbero replicarla.

La manicure di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, da poco approdata su Netflix con il docufilm Halftime, tra grandi applausi e anche qualche dura critica, sa sempre come essere perfetta.

Si mostra al mondo in tutta la sua bellezza e ogni dettaglio del suo aspetto fisico è sempre perfettamente curata. Tom Bachik, manicurista di fiducia della cantante e attrice, sa sempre come interpretare i desideri della sua cliente numero uno, rendendo sempre le sue mani perfette in ogni occasione. Bachik ha condiviso su Instagram l’ultima manicure realizzata per JLo, che.è già diventata un trend per l’estate 2022. Nella foto si notano unghie a stiletto, che è la forma più gettonata su Instagram, rivestite con decorazioni gioiello.

Una manicure perfetta, tra giochi di trasparenza e riflessi argentati. Nella foto, ovviamente, non si può non notare il super anello di fidanzamento che l’attore Ben Affleck ha messo al dito della sua famosa fidanzata, che presto diventerà sua moglie, dopo aver incantato i fan con il loro meraviglioso, e particolarmente atteso, ritorno di fiamma. Per risaltare ancora di più questa manicure perfetta e incredibilmente alla moda, JLo ha sfoggiato un make-up perfetto, con un trucco occhi sparkling, creato applicando sulle palpebre un ombretto in crema nei toni bronzo, arricchito da ciglia con mascara nero volumizzante.

Inutile sottolineare che anche in questa occasione la cantante si è mostrata davvero perfetta.

Manicure gioiello, la nuova tendenza dell’estate

Jennifer Lopez ha sfoggiato una manicure gioiello davvero unica nel suo genere, ispirata all’universo dei diamanti. Non è l’unica, però, che si è lasciata affascinare da questa nuova tendenza dell’estate, che impreziosisce la cura delle mani. Come spiegato e riportato dal magazine PopSugar, la tendenza unghie più gettonata in assoluto sul red carpet prevede proprio un luccicante abbinamento tra nail look e gioielli, per rendere le unghie ancora più preziose che solo con un semplice smalto. In tanti potrebbero pensare che si tratti semplicemente di un’esagerazione delle star e in parte può essere vero, ma in fondo non c’è nulla di male e si potrebbe riuscire a replicare questa tipologia di manicure anche senza essere delle dive. Tom Bachik si è preso cura anche delle unghie di Selena Gomez, consigliandole per i SAG Awards, uno smalto verde smeraldo in perfetta sintonia con un anello scintillante, ben visibile sul dito medio. La manicurista Natalie Minerva, invece, si è occupata della manicure di Jodie Turner-Smith per i Critic’s Choice Awards, ispirata ai diamanti e agli smeraldi dei suoi anelli, del suo bracciale e del suo diadema, per un look davvero principesco. Le donne normali non possono certo disporre di gioielli di questo genere, ma questo non significa che non possano replicare questa manicure. Per la replica low cost è consigliato scegliere gioielli da bigiotteria pop, abbinati a smalti d’argento, bronzo, oro, rame e diamante. Luccicante è il termine dell’estate, sia per le unghie che per il make-up.