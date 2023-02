San Valentino è alle porte: il 14 febbraio 2023 si festeggia l’amore e il romanticismo è la chiave per passare una serata all’insegna della magia. A rendere l’atmosfera ancora più speciale ci pensa il makeup, elemento di grande creatività quando si parla di appuntamenti da ricordare.

Come ci si trucca a San Valentino? Scopriamo insieme qualche idea semplice e veloce da realizzare.

Make-up per San Valentino 2023: idee e ispirazioni semplici e veloci

La giornata di San Valentino può essere l’occasione giusta per dimostrare il proprio affetto verso la persona che si ha accanto, ancora più rispetto al solito. Organizzare una bella serata è un gesto apprezzabile quando si parla di coppie e di nuovi sentimenti forti, ma come ci si trucca per l’occasione?

Il make-up è sicuramente una valida arma da sfoggiare il 14 febbraio 2023, ma come fare per ottenere un trucco romantico perfetto per la giornata dell’amore?

Intanto, l’abbigliamento: in base allo stile che vi contraddistingue e con il quale vi sentite maggiormente a vostro agio, scegliete il giusto make-up abbinato, o anche no.

Non importa esagerare, se non ne avete il desiderio: il make-up è una decorazione e, soprattutto, è parte del riflesso di ciò che siete dentro. La creatività è vostra figlia, perciò trattatela con cura e amore, giusto per restare in tema.

Puntate su una buona base viso: scegliete la giusta tonalità di fondotinta e correttore e sfumate tutto fino a raggiungere l’effetto desiderato. Pioggia di illuminante e le luci dell’amore saranno pronte ad accendersi: in crema o in polvere, una passata di illuminante su zigomi, punta del naso e arco di cupido non si nega a nessuno.

Per il trucco occhi si potrebbe pensare a un classico eyeliner nero su base panna opaca: lungo e sensuale, l’eyeliner si rivela sempre un’ottima soluzione in fatto di elegante femminilità. Abbinato a esso un bel rossetto rosso opaco o un’efficace tinta labbra in vernice rossa: le labbra diventano le protagoniste da baciare, perciò richiedono una certa attenzione. Sulle ciglia una pettinata di mascara volumizzante e il gioco è fatto: femme fatale, donna libera e sensuale: il make-up per San Valentino perfetto esiste.

Sì a make-up più audaci anche sugli occhi, se vi piace osare un po’ di più: smokey eyes, ombretti cangianti, glitter, applicazioni di microcristalli o eyeliner colorati grafici sempre in super tendenza. Il trucco occhi è fantasia ed è giusto che ogni personalità si affacci a ciò che la conquista e la rapisce. Sì a strass, gemme colorate nell’interno dell’occhio e a labbra naturali. Se puntate molto sugli occhi evitate (ma dipende dal vostro gusto) di caricare troppo le labbra: romanticismo a gogo, ma con equilibrio.

Potreste pensare di scegliere sfumature rosa per le palpebre, da abbinare a guance arrossate e labbra glossate più chiare. Il romanticismo può tingersi anche di rosa, non solo di rosso. L’importante è essere sé stesse sempre e comunque: l’amore arriverà lo stesso, una sfumatura in più, una in meno.

A San Valentino 2023 scegliete chi volete essere e coloratevi del colore dell’amore che avete dentro: rosso, rosa, nude, brillante e cristallino, il risultato sarà sempre perfetto.