La nuova collezione trucco MAC Stranger Things Netflix, ispirata alla serie di successo, conquisterà tutti. Colori vintage luminosi, ma anche tonalità cupe e tenebrose. Tantissimi dettagli unici per un look spaventosamente alla moda.

La collezione make up Mac x Stranger Things Netflix

La serie ideata dai Duffer Brothers, ambientata nell’immaginaria cittadina americana di Hawkins, con un’atmosfera davvero unica, è diventata protagonista della nuova collezione trucco MAC x Stranger Things Netflix. La collaborazione tra Mac e Stranger Things offre ai fan della serie tv la possibilità di immergersi completamente nell’atmosfera retrò degli anni ’80, fatta di colori vivaci ma anche di mistero e immagini cupe. La collezione trucco si ispira proprio alle ambientazioni della serie, che riesce ad unire fantascienza, horror e commedia.

Una collezione pensata per rappresentare alla perfezione i due universi paralleli che si intrecciano nelle puntate. Da una parte ombretti, gloss e blush colorati, che riportano nei corridoi del liceo di Hawkins, negli anni ’80. Parallelamente ci sono anche trucchi rossi e neri, più cupi, ispirati al mondo del Sottosopra.

I prodotti della collezione

La collezione trucco lascerà tutti senza fiato, grazie al grande assortimento di colori che riportano immediatamente alla serie tv più seguita di questi anni: Stranger Things.

Palette di ombretti a 49 euro

Le due palette di ombretti della collezione sono diverse per quanto riguarda la confezione e i colori, per rappresentare la doppia vita dei protagonisti della serie. La confezione esterna della palette Hawkins Class of 1986 mostra i boschi intorno alla cittadina, dove Undici ha trovato riparo. La cover contente la palette The Void, invece, ricorda che c’è sempre un’altra faccia della realtà, presentando lo stesso scenario ma nel Sottosopra. Le due palette contengono otto cialde multifinish che si ispirano alle ambientazioni della serie, con nomi che piaceranno moltissimo ai fan.

Il pack della Palette Hawkins Class of 1986 è caratterizzato dal colore verde bosco, con lo stemma degli Hawkins Tigers, squadra di football del liceo. Il design è progettato per dare idea di un quaderno scolastico. I colori pop degli ombretti di questa palette sono:

Dingus : lime e oro;

: lime e oro; Palace Arcade : viola melanzana;

: viola melanzana; Melvald’s General Store : azzurro acqua;

: azzurro acqua; Startcourt Mall: rosa baby;

rosa baby; Benny’s Burger : marrone biscotto;

: marrone biscotto; Hawkins High : verde bosco;

: verde bosco; Surfer Boy Pizza : color burro con riflessi dorati;

: color burro con riflessi dorati; U.S.S. Butterscotch: color caramello con riflessi oro e argento.

La palette The Void mostra il mondo del Sottosopra, con rosso e nero dominanti, impreziositi da dettagli e sfumature. L’atmosfera in questo caso diventa molto più inquietante. I colori scelti per questa palette sono:

The Mothergate : duochrome teal e prugna;

: duochrome teal e prugna; The Void : nero puro;

: nero puro; Demo Bat : verde militare brillante;

: verde militare brillante; Code Red : color ruggine;

: color ruggine; Demogorgon : lilla spento;

: lilla spento; Creel House : blu marino con riflessi azzurri;

: blu marino con riflessi azzurri; Spores : bianco freddo;

: bianco freddo; Mind Flayer: base argento con verde oliva.

Blush e Lip Glass

I blush della collezione, a 29 euro, sono disponibili in due varianti di colore. La polvere compatta dei blush è stata arricchita con vitamina E con proprietà idratanti ed emollienti per la pelle. Ci sono due diverse nuance disponibili, per dare un colorito più naturale:

Friends Don’t Lie : rosa baby;

: rosa baby; He Likes It Cold: color terra di Siena.

Per quanto riguarda il trucco labbra, Mac è riuscita a dare un tocco vintage ma nello stesso tempo molto attuale. Il lucidalabbra Mac Lip Glass è disponibile in colori luminosi ma intensi, perfetti per rappresentare le due realtà parallele. La formula contiene ingredienti trattanti per le labbra, come olio di jojoba nutriente. Hanno un effetto vetro. I colori sono: