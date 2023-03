Luigi Bruno: chi è il nuovo fidanzato di Andrea Delogu

Luigi Bruno è il nuovo fidanzato ventitreenne della conduttrice Andrea Delogu. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Luigi Bruno: chi è

Luigi Bruno è un fotomodello di ventitré anni, seguito dalla Elite Model Management di Milano. Luigi è alto un metro e ottantacinque centimetri e ha i capelli e gli occhi castani. Si conosce poco della sua vita e non è molto noto nel mondo della moda. Sul suo profilo Instagram, che conta poco più di 7mila follower, condivide soprattutto foto lavorative.

Luigi Bruno è conosciuto soprattutto per la sua relazione con la conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, scrittrice, attrice e cantante italiana Andrea Delogu. I due starebbero insieme da circa un anno, la Delogu, prima di ufficializzare la relazione, aveva così parlato alla trasmissione “Verissimo” un anno fa:

“Attualmente sto conoscendo una persona più giovane di me, è un modello e ha 23 anni. Inoltre è una persona che vuole conoscermi, non mi chiede subito di andare a convivere, di costruire una famiglia. Non voglio correre. Alcuni giornali hanno scritto che lui è sensibilmente più giovane di me; è vero, ma io sono in forma.”

Luigi Bruno e la relazione con Andrea Delogu

La nota conduttrice Andrea Delogu sembra aver trovato la felicità accanto al fotomodello Luigi Bruno, nonostante tra i due ci siano ben 17 anni di differenza. Andrea Delogu è nata nel 1981, è cintura nera di karate e il suo esordio davanti alla telecamere è avvenuto nel 2002, entrando a far parte del corpo di ballo della trasmissione “Mai dire domenica“. Da allora la sua carriera è decollata. Sentimentalmente è stata sposata con l’attore Francesco Montanari dal 2016 al 2021. In merito alla separazione, Andrea Delogu ha detto quanto segue:

“Ci siamo ritrovati che eravamo amici. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era arrivato il momento di fare un passettino su strade diverse. Ci sentiamo ancora. Faccio un mea culpa, non è facile stare con una persona che ha un caratterino come il mio, però questa relazione mi ha insegnato tanto. Una persona come Francesco non la incontrerò mai più, è una persona meravigliosa.”

Luigi Bruno è riuscito a far tornare a sorridere Andrea Delogu, i due pare siano molto innamorati e non sembrano farsi condizionare dalle chiacchiere circa la loro differenza di età. La Delogu a “Vanity Fair” ha raccontato come si sono conosciuti: “Sui social. Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi privati su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?”

Dopo lo scambio di messaggi tra loro è scattata la scintilla e oggi sono più felici che mai. In un recente post su Instagram Andrea Delogu ha speso parole ricche di amore per il suo compagno: