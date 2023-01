Lorenzo Viganò, chi è: l’attore che interpreta Tonino Lamborghini

Lorenzo Viganò è una giovane promessa del cinema italiano. Ha fatto il suo debutto in Lamborghini: The Man Behind the Legend.

Lorenzo Viganò è una giovane promessa del cinema italiano. Ha fatto il suo debutto in Lamborghini: The Man Behind the Legend, biopic che racconta la vita di Ferruccio Lamborghini.

Chi è Lorenzo Viganò? Il suo debutto

Lorenzo Viganò è apparso per la prima volta al Festival del Cinema di Roma, lo scorso ottobre, accanto a star del calibro di Frank Anthony Grillo e i premi Oscar Bobby Moresco e Mira Sorvino.

Si tratta di una promessa del cinema italiano, che ha debuttato all’anteprima mondiale di Lamborghini: The Man Behind the Legend, biopic che racconta la vita di Ferruccio Lamborghini e la nascita della casa del Toro. Lorenzo Viganò è stato scelto per interpretare Tonino Lamborghini. È un attore emergente, classe 2001, che sembra già muoversi con grande sicurezza sul set, mostrando i risultati degli studi compiuti a Londra, New York e Barcellona. Ha già all’attivo diversi cortometraggi, un diploma in acting del Rose Bruford College e un corso al The Lee Strasberg Institute di New York.

Nel 2021, a Chicago, è arrivata la grande opportunità, ovvero il casting per interpretare il ruolo di un giovane Tonino Lamborghini nel film. “Avevo già lavorato con Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, ma non avevo mai ricoperto un ruolo così importante in una produzione come quella di Lamborghini. La chiamata per l’audizione è arrivata appena iniziata l’università e così il provino si è svolto online, su zoom” ha raccontato Lorenzo Viganò. “Non è stato semplice perché non avevo a disposizione il classico spazio con fondo bianco, né le luci giuste e con me non c’era nessuno che mi desse le battute.

Allora mi sono ingegnato, ho messo insieme alcune scatole di cartone per rappresentare il background, ho allestito la scena con delle luci di fortuna e ho coinvolto mia sorella e un caro amico di Los Angeles che, collegati online insieme a me, a turno mi davano le battute” ha aggiunto. Di lui non si hanno moltissime informazioni, perché la sua carriera è appena iniziata, ma sicuramente è iniziata alla grande, con un’interpretazione molto importante.

“Per calarmi al meglio nel personaggio ho letto la storia della famiglia Lamborghini nel libro scritto da Tonino e utilizzato per creare la sceneggiatura del biopic. Ho osservato anche le interviste storiche del padre e del figlio, per cercare di carpire qualcosa di più sul loro rapporto, tematica al centro del mio ruolo nel film” ha raccontato Viganò, che ha incontrato Tonino, che ha subito riconosciuto il grande talento del giovane attore emergente. “Non sapevo che avrei visto il signor Lamborghini sul set ed è stato davvero emozionante. Avrei voluto fargli tantissime domande, ma è bastata una stretta di mano per percepire la sua energia e darmi ancora più motivazione per interpretare al meglio il personaggio” ha spiegato l’attore.

Il ruolo in Lamborghini e i progetti futuri

Le tre settimane di riprese per interpretare questo ruolo così importante sono state un allenamento speciale per la carriera di Lorenzo Viganò, che ha lavorato con un team di professionisti che lo hanno ispirato. Lui stesso ha raccontato di essersi presentato con grande umiltà, cercando di osservare il più possibile Bobby Moresco e Frank Grillo, che hanno una sicurezza incredibile sul set. L’attore ha spiegato di essere rimasto incantato da Mira Sorvino e dalla sua grande bravura. Per l’attore si tratta di un grande trampolino di lancio per iniziare una buona carriera. A gennaio partirà per New York per nuove audizioni, con l’esperienza guadagnata nel film Lamborghini: The Man Behind the Legend. I suoi sogni nel cassetto sono girare un film storico oppure fantasy e recitare accanto a Pierfrancesco Favino o Christian Bale.