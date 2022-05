Anna Ferzetti è un’attrice di grande successo ed è la compagna di Pierfrancesco Favino, da quasi 20 anni. Insieme hanno avuto due figlie, Greta e Lea.

Chi è Anna Ferzetti, l’attrice di cui Favino è innamorato

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti sono legati da quasi 20 anni. Sono tutti e due attori di grande successo nel panorama italiano e si sono incontrati ad una festa di amici in comune nel 2003. Ma chi è la bellissima donna che ha rubato il cuore dell’attore? Anna Ferzetti è nata nel 1982 ed è figlia di Gabriele Ferzetti, lo storico attore romano che ha lavorato con i più grandi, come Sergio Leone e Antonioni.

L’attrice ha avuto molti ruoli in teatro e in televisione, da Il maresciallo Rocca fino a Il commissario Rex, da Ultimo a Il tredicesimo apostolo, fino ad arrivare a Rocco Schiavone. Ha avuto diversi ruoli anche al cinema, nel cast di Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek e La tigre e la neve di Roberto Benigni. Ha avuto anche un grande successo con Una mamma imperfetta, una strip-comedy andata in onda anche sul web, scritta e diretta da Ivan Cotroneo.

La storia d’amore tra Anna Ferzetti e Francesco Favino

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino si sono conosciuti nel 2003 ad una festa di amici in comune. Si sono innamorati moltissimo e per un periodo hanno vissuto in appartamenti diversi nello stesso palazzo prima di decidere di andare a convivere. “Ci vediamo poco, e ogni volta è una gioia ritrovarsi. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza. Abbiamo vissuto in due case fino ad alcuni mesi dopo la nascita di Greta, la nostra primogenita. Abitavano in due appartamenti nello stesso palazzo, ci abbiamo messo un po’ a passare poi alla convivenza. Ci siamo conosciuti a una festa di amici, amiamo ballare e lui mi pestò un piede e poi…” ha raccontato l’attrice in un’intervista a Io Donna. Il loro amore dura da quasi 20 anni ed è più forte che mai, ma nonostante questo non hanno ancora deciso di sposarsi, anche se hanno affrontato questo discorso in diverse occasioni. “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità” aveva dichiarato Pierfrancesco Favino in un’intervista al settimanale F.

Anna Ferzetti mamma di due figlie, avute con Pierfrancesco Favino

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino hanno avuto due figlie, Greta e Lea, che hanno rispettivamente 15 e 8 anni. La più piccola ha anche partecipato come attrice nel film Padrenostro, dove ha recitato il padre. La figlia più grande, ormai adolescente, sta vivendo molto bene la popolarità dei suoi genitori, come ha raccontato la stessa Ferzetti in un’intervista a Io Donna. “È molto orgogliosa e innamorata di entrambi, poi lei ama cantare e sta iniziando un suo percorso. Le piace tanto. Le dico sempre: se vuoi fare l’attrice va bene, è complicato come qualsiasi altro mestiere. Devi studiare tanto” ha dichiarato l’attrice, che ama il suo ruolo di mamma.