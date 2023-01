Arriva in prima serata su Canale 5 la seconda stagione di Fosca Innocenti. Vanessa Incontrada torna a vestire i panni del vicequestore e la tensione è già tangibile.

Scopriamo insieme tutti i dettagli su Fosca Innocenti 2.

Fosca Innocenti 2: quando esce e dove vederla

Il vicequestore di Arezzo Fosca Innocenti ritorna in prima linea. La seconda stagione della serie-tv che prende il nome della protagonista, Fosca Innocenti, arriva venerdì 13 gennaio 2023 in prima serata su Canale 5.

Quanti sono gli episodi della seconda stagione e quanto durano?

Stando alle varie dichiarazioni, pare che la seconda stagione di Fosca Innocenti conti di un totale di 4 puntate. A partire da venerdì 13 gennaio 2023 le puntate andranno in onda una a settimana, coprendo quindi un arco temporale totale di 4 settimane.

Il numero degli episodi potrebbe sembrare “poco”, ma bisogna tenere in considerazione che la durata di ognuno è pari a circa 100 minuti di girato. Un bel po’ di tempo, quindi.

Di seguito la programmazione ufficiale della messa in onda di Fosca Innocenti 2:

Venerdì 13 gennaio 2023 : prima puntata;

: prima puntata; Venerdì 20 gennaio 2023 : seconda puntata;

: seconda puntata; Venerdì 27 gennaio 2023 : terza puntata;

: terza puntata; Venerdì 3 febbraio 2023: quarta – e ultima – puntata

La trama e le anticipazioni di Fosca Innocenti 2

Fosca Innocenti 2 ritorna col botto. Nella nuova stagione il vicequestore di Arezzo se la dovrà vedere con casi piuttosto complessi, ma non solo. Anche la sua vita privata, nonostante l’apparente serenità trovata nella prima stagione, pare che subirà qualche piccolo ma notevole cambiamento.

Il rischio di perdere il casale ricevuto in eredità dal padre (Fosca Innocenti è rimasta orfana di entrambi i genitori), l’amore con Cosimo messo a dura prova a causa di un certo “terzo in comodo”. Insomma, pare che per la protagonista non sarà una stagione del tutto rosa e fiori; mettiamoci anche i casi da risolvere e le complicazioni a essi collegati, Fosca Innocenti dovrà avere una certa tenacia per riuscire a tenere tutto sotto controllo.

Ovviamente non mancheranno novità anche per gli altri personaggi della fiction. Anche Rosa Lulli dovrà vedersela con l’amore e i suoi alti e bassi, ma non sarà l’unica a vivere importanti scompensi d’amore. Con lei anche Giulia De Falco, Pino Ricci e Rita Fiorucci (new entry), saranno al centro di grovigli sentimentali.

Nella prima puntata di Fosca Innocenti 2, la protagonista si troverà a dovere indagare sulla morte di una giovane promessa sposa. Il cadavere della donna viene trovato sotto il balcone di un castello proprio a pochissime ore dalla cerimonia. La vicequestore, insieme al suo team, si troverà faccia a faccia con un’antica leggenda, legato al ritratto di una principessa triste. Che cosa accadrà? Lo scopriremo venerdì 13 gennaio 2023 a partire dalle 21.44 circa su Canale 5.

Fosca Innocenti è interpretata da Vanessa Incontrada, ma con lei ci saranno ancora Francesco Arca, Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Francesco Leone e Rita Fiorucci.

L’attesa si fa sentire e il pubblico non vede l’ora di seguire per filo e per segno tutti i casi.