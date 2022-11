Loredana Lecciso ha deciso di chiedere i danni a Romina Power a causa del bavaglio che le avrebbe messo in tv. Secondo i beninformati, Al Bano è d’accordo con lei.

Loredana Lecciso vuole chiedere i danni a Romina

Il settimanale Nuovo ha raccolto le dichiarazioni di una cara amica di Loredana Lecciso e Al Bano, la quale sostiene che i due siano pronti ad iniziare una nuova guerra con Romina Power.

Sembra che la showgirl e giornalista pugliese voglia trascinare in tribunale la rivale di una vita per chiederle i danni relativi al bavaglio che le avrebbe messo in televisione. Dopo la diffida inviata a Domenica In durante la sua ospitata, Romina avrebbe fatto saltare la partecipazione ad un altro programma.

Perché Loredana vuole chiedere i danni a Romina?

L’amica della Lecciso ha raccontato:

“Loredana ha chiesto aiuto agli avvocati. Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina. La sua diffida ha danneggiato la Lecciso perché incide nella sua libertà di espressione, quasi fosse un’estranea nella vita di Albano. E pesa anche sulla sua ‘libertà professionale’: sembra che un’altra ospitata, in un programma registrato, sia stata cancellata. (…) Loredana si è sentita più volte umiliata quando la Power ha dichiarato pubblicamente che tra lei e Albano c’è ancora un sentimento”.

Loredana, quindi, sarebbe disposta ad iniziare una nuova battaglia con la Power, questa volta non nella tenuta di Cellino San Marco ma in tribunale.

Al Bano è d’accordo con Loredana Lecciso

Al Bano, che ha sempre sognato di avere una famiglia allargata serena, sembra d’accordo con la Lecciso. L’amica ha rivelato:

“Lui appoggia le scelte della compagna. Lory non vuole accettare un ruolo di secondo piano”.

Cosa accadrà tra Loredana, Al Bano e Romina? La saga della famiglia Carrisi sembra pronta a regalare altri colpi di scena.