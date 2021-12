Look premaman, gli abiti più belli sfoggiati dalle vip nel 2021

Nel 2021 sono state molte le vip e le influencer in dolce attesa. Gravidanze puntualmente documentate via social, vetrina virtuale per eccellenza, dove abbiamo potuto vedere alcune tra le donne più famose in Italia e nel mondo, sfoggiare look premaman all’ultima moda.

Eccone alcuni tra quelli più belli.

Chiara Ferragni al baby shower per la figlia Vittoria

Lo abbiamo recentemente visto nella mini serie disponibile su Amazon Prime Video che racconta il “dietro le quinte” dell’ultimo anno vissuto dai Ferragnez, in occasione del baby shower dedicato alla nascita della secondogenita Vittoria, Chiara Ferragni si è presentata in total look di Miu Miu.

Un outfit composto da un abitino smanicato con top color carne decorato da perline e gonna color carta da zuccero, spezzato da un fiocco giallo pastello posizionato proprio sopra il pancione.

Le gambe coperte da collant nere coprenti e, ai piedi, un delizioso paio di mary jane rosa e nere, ovviamente dello stesso brand del vestito.

Paola Turani alla Mostra del Cinema di Venezia

Il 2021 ha riservato una dolce sorpresa anche a Paola Turani e al marito Paolo Serpellini, neogenitori del piccolo Enea Francesco, tanto atteso dalla coppia che pur di coronare questo sogno di stava preparando ad affrontare un percorso di PMA. Ma Enea Francesco è arrivato, con grande sorpresa, in modo naturale e ha addirittura sfilato nel pancione della sua mamma, modella ed influencer, alla 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Paola Turani ha sfilato sul red carpet sfoggiando orgogliosa e bellissima il suo pancione avvolto da un meraviglioso abito di Atelier Emè, color blu notte e modificato per l’occasione con l’aggiunta di uno strascico.

Jennifer Lawrence alla premiere di “Don’t look Up”

Hanno cercato di mantenere il più stretto riserbo, tanto che ad oggi non si conosce ancora la data effettiva del parto: Jennifer Lawrence e il marito Cooke Maroney stanno per diventare genitori per la prima volta.

L’attrice si è mostrata raggiante alla premiere di “Don’t Look Up”, film recentemente uscito su Netflix con un cast d’eccezione, tra cui Leonardo Di Caprio. Per l’evento tenutosi a New York la Lawrence ha scelto un meraviglioso abito di Dior, caratterizzato da una lunghissima mantella plissettata adagiata sulle spalle e da una cascata di lunghe frange dorate.

Alessia Macari alla Festa del Cinema di Roma

Ritorniamo in Italia con Alessia Macari, l’ex Ciociara di “Avanti un altro”, il game show condotto da Paolo Bonolis. La show girl e modella aspetta il primo figlio dal marito Oliver Kragl, calciatore tedesco centrocampista per la squadra del Frosinone.

Alessia Macari, tra gli invitati alla Festa del Cinema di Roma, si è presentata in un abito di Lea Damiano: una cascata di strass su sfondo nero. Il vestito, a monospalla e con un ampio spacco, è caratterizzato da un effetto vedo-non-vedo che va a coprire con un body solo i punti strategici, lasciando scoperte le gambe.

Il look principesco di Beatrice di York

Concludiamo questa rassegna degli abiti premaman più belli sfoggiati dalle vip nel 2021 con un outfit, per così dire, principesco. Stiamo parlando dell’abito di Self-Portrait indossato dalla Principessa Beatrice di York, invitata ad un evento insieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi. La coppia di reali a settembre ha dato alla luce una bambina: Sienna Elizabeth Mapelli-Mozzi, primogenita per la principessa, secondogenita invece per il consorte.

Come dicevamo, la principessa Beatrice ha indossato un abito di Self-Portrait a pois neri su sfondo bianco dal sapore vintage e caratterizzato da mezze maniche a sbuffo, top fasciante e gonna con rouge all’altezza delle caviglie.