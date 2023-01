Federico Fashion Style ha fatto coming out a Verissimo e la sua ex, Letizia Porcu, sembra avergli voluto inviare una frecciatina via social.

Federico Fashion Style nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista a Verissimo dove ha confessato di essere gay e la sua ex compagna, Letizia Porcu, sembra avergli voluto scagliare una frecciatina via social.

Federico Fashion Style: la reazione dell’ex al coming out

Lo scorso ottobre Federico Fashion Style e la madre di sua figlia, Letizia Porcu, si sono separati dopo 17 anni insieme. A Verissimo il noto hair stylist dei vip ha fatto coming out svelando di aver capito di non voler più stare con la sua storica compagna tre anni fa, dopo la frequentazione con un uomo. Per tre anni – a suo dire – Letizia avrebbe accettato di restare con il compagno per il bene della figlia e i due avrebbero avuto altre frequentazioni.

La Porcu – sempre a detta di Federico Lauri – avrebbe anche avuto sul telefono alcune foto compromettenti di lui con altri uomini e, in seguito alla loro separazione, sarebbe uscita allo scoperto con il dj Vincent Arena, con cui in queste ore è tornata a mostrarsi via social (in quella che molti hanno interpretato come una frecciatina contro il suo ex).

“Ha tramato cose che non posso dirti, ma mi fa male perchè non pensavo che potesse farmi questo.

Dopo un mese dalla nostra separazione lei ha pure pubblicato su Instagram che è fidanzata con un altro e spensierata”, ha dichiarato Lauri, confessando di considerare ancora la sua ex come parte integrante della sua famiglia insieme a sua figlia.

Letizia Porcu in queste ore si è mostrata con il nuovo compagno e, a seguire, si è mostrata mentre era in un noto salone di bellezza per farsi fare una nuova piega ai capelli. L’ex compagna dell’hair stylist avrà voluto “rispondere” in questo modo alla controversa intervista rilasciata dal suo padre di sua figlia? La Porcu ha preferito non parlare mai direttamente della questione.