E chi l’ha detto che per essere belle bisogna necessariamente soffrire? Ecco i modelli di scarpe con il tacco comode da indossare, ma estremamente chic.

Scarpe con il tacco comode: i modelli

Chi crede che per essere belle si debba necessariamente soffrire pene infernali, sbaglia di grosso.

Fortunatamente la moda progredisce e gli stili cambiano: proprio per questo, oggi, le case di moda hanno creato molti modelli di calzature con il tacco estremamente comode.

Dimenticarsi quindi del dolore ai piedi dopo una giornata intera sui tacchi è possibile, basta scegliere il modello perfetto per il proprio stile, da abbinare con i vari look.

Inutile dirlo, per avere delle calzature comode ed extra chic, il segreto sta nel tacco, che non deve essere né troppo alto né troppo stretto.

L’altezza ideale è quella media e deve essere abbastanza largo. In questo modo la silhouette verrà comunque slanciata alla perfezione, ma allo stesso tempo non si dovrà più soffrire.

Ecco dunque vari stili dei tre modelli di scarpe con tacco più comode per eccellenza: slingback, Mary Jane e décolleté.

Slingback

Tallone scoperto, circondato solo dal cinturino, pianta del piede affusolata che lo rende più sottile, ecco le scarpe eleganti per eccellenza: le slingback.

Per chi ama l’estrema eleganza e ha uno stile minimal e basic, sono perfetti i modelli in pelle (o ecopelle) con colori tenui che vanno dal beige, al rosino, con qualche dettaglio nero. Sono l’abbinamento ideale per dei completi primaverili color pastello.

Chi invece ama essere notata, ecco che le slingback ideali sono quelle a fantasia animalier. Perfette con un jeans ma anche con un outfit in pelle per un effetto extra rock.

Mary Jane tacco largo

Le Mary Jane sono un vero e proprio stile di vita. Hanno generalmente un tacco medio, tallone chiuso e sono formate da uno o più cinturini che attraversano il piede.

La versione classica è quella nera: un modello senza tempo che risulta sempre super attuale. Perfette con vestiti floreali, danno il meglio di loro anche con un paio di jeans chiari abbinati a una camicetta in chiffon.

Per chi invece vuole osare un po’ di più, perché non provare delle bellissime Mary Jane in vernice rossa? Sono bellissime e di sicuro non passeranno inosservate.

Décolleté

L’ultimo modello di scarpe che ha moltissime versioni comode sono le décolleté.

Sceglierle in tonalità beige o nude vuol dire fare una scelta furba, allungano infatti otticamente la gamba. Attenzione ad abbinare al proprio colore di pelle la nuance giusta. Se si ha una pelle calda via libera a tutti i beige con tendenze marroni, se invece la pelle è fredda ecco che il beige perfetto è quello che vira verso il grigio.

Sempre super eleganti e primaverili sono le décolleté dai colori accesi. Uno su tutti è super elegante: il giallo. L’abbinamento ideale per un look che è un mix tra l’essere chic e casual? Quello con la giacca di pelle.