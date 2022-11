Per una pelle uniforme e colorata in modo omogeneo, anche in inverno, è meglio evitare le lampade abbronzanti, ma optare per soluzioni naturali efficaci.

Avere una pelle abbronzata e un colorito uniforme è molto piacevole soprattutto in estate. In inverno è pressoché impossibile, ma molti, pur di avere una pelle ambrata, decidono di ricorrere alle lampade abbronzanti con tutti i rischi che questo trattamento può comportare. Cerchiamo di capire quali sono gli svantaggi e come fare per abbronzarsi in inverno senza danni.

Lampade abbronzanti in inverno

Nonostante l’inverno non conceda occasioni per abbronzarsi, sono in molti coloro che non vogliono rinunciare a un po’ di tintarella e a una pelle ambrata. Per un colorito più dorato, è possibile optare per le lampade abbronzanti che non sempre possono essere la giusta soluzione da usare, anche perché non fanno sempre bene.

Un metodo che permette di essere una alternativa alla luce naturale aiutando ad abbronzarsi rapidamente e in fretta. Bisogna usarle sempre sotto il controllo di personale esperto e possibilmente in un centro adibito. Inoltre, attirano sempre moltissimo successo e attenzione da parte soprattutto delle donne che vogliono una pelle colorata anche nella stagione invernale.

Un tipo di dispositivo, come le lampade abbronzanti da usare anche in inverno, può aiutare a stimolare la produzione e la quantità di vitamina D che è fondamentale per rinforzare le ossa, le articolazioni, compreso i muscoli e il sistema immunitario soprattutto nel periodo invernale quando l’esposizione alla luce solare è limitata o del tutto scarsa.

Alcuni di questi dispositivi emettono una radiazione molto simile a quella solare, mentre altre sfruttano i raggi UVA, quindi gli ultravioletti. Le radiazioni UVB sono considerate particolarmente efficaci per una pelle abbronzata anche durante la fase invernale.

Lampade abbronzanti in inverno: i contro

Sono diversi coloro che optano per lampade abbronzanti soprattutto durante la stagione invernale per dare un po’ di colorito alla pelle, ma questi dispositivi vanno usati con la giusta parsimonia, in quanto non sempre sono efficaci. Il più delle volte possono comportare delle problematiche e dei danni alla pelle, per cui è bene fare attenzione.

Oltre ai danni che possono provocare alla pelle causando determinate patologie o malattie, da qualche anno l’uso di questi dispositivi non è raccomandato alle donne in gravidanza. In questa fase e per via dei cambiamenti ormonali, la pelle della donna risulta essere maggiormente delicata e sensibile, per cui sarebbe meglio non sottoporsi a questo tipo di trattamento.

Non sono indicate neanche ai minorenni, ma in ogni caso, è sempre bene chiedere il consulto di un esperto dal momento che ci sono delle regole da seguire. Le sedute non dovrebbero essere troppo ravvicinate e gli esperti consigliano di farne almeno 8-9 l’anno. Tra i rischi delle lampade abbronzanti in inverno, ma anche in altri periodi, si va incontro a un invecchiamento cutaneo precoce.

L’esposizione eccessiva a questi prodotti e dispositivi può portare a una produzione disomogenea di melanina che, a sua volta, forma delle macchie cutanee, come le efelidi che compaiono sul volto e sul collo e sono una conseguenza delle lampade abbronzanti. La formazione di lentigo solari, ovvero le macchie dovute a questo trattamento che sono molto comuni nelle over 50.

Lampade abbronzanti: migliore soluzione naturale

Per non rinunciare all’abbronzatura neanche durante il periodo invernale, consigliamo di evitare l’uso delle lampade abbronzanti proprio per i rischi e i contro che sono stati spiegati poc’anzi. Per una pelle ambrata e di un bel colore, è possibile affidarsi a una soluzione naturale come Ultra Bronze, un autoabbronzante molto apprezzato.

Un autoabbronzante che è una valida alternativa a questi prodotti e dispositivi nocivi per la pelle e che, in poco tempo, permette di avere una pelle ambrata per tutto l’anno, anche in inverno. Si rivela la scelta giusta perché a base di elementi naturali che, non solo colorano la pelle, ma la idratano e nutrono in profondità.

Un prodotto immesso sul mercato da poco tempo, che non danneggia la pelle e non macchia, fornendo una abbronzatura uniforme. Una composizione in gel che si stende molto facilmente donando una abbronzatura e pelle dorata nel giro di pochissimi minuti. Una formula da usare su tutta la pelle del corpo per poi massaggiare e lasciare che si assorba.

Grazie ai suoi benefici è riconosciuto come il miglior abbronzante naturale sia dai consumatori che dagli esperti.

Oltre ad abbronzare, idrata la pelle donandole compattezza e luminosità. Il merito di questo prodotto è dato dagli ingredienti naturali privi di controindicazioni o effetti collaterali che mantengono la pelle in salute, proprio come l’olio di germe di grano che ha un alto potere idratante e curativo per la pelle.

Una formula che è testata e che funziona, anche grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo.

Per avere Ultra Bronze a casa e cominciare ad approfittare di tutti i suoi benefici, è necessario collegarsi alla pagina ufficiale dell’azienda cliccando qui. Poiché essendo esclusivo e originale, non si ordina nei negozi oppure online. Bisogna riempire il modulo con i dati personali approfittando dell’offerta a 39.99€ per una confezione invece di 82 con pagamento possibile tramite Paypal, la carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

