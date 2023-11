Benedetta Porcaroli e le sue unghie corte rosse: un intramontabile trend, che non passa mai di moda.

Come fa la bellissima attrice a rappresentare al meglio questo trend di sempre, rendendolo assolutamente moderno ed attuale? Scopriamolo insieme in questo articolo!

Benedetta Porcaroli sfoggia le sue splendide unghie corte rosse e fa ancora tendenza

La bellissima attrice italiana, portata in auge dalla serie Netflix “Baby”, che narra la vicenda delle baby squillo del quartiere Parioli, ci dice sui social che «La beauty routine è la rivoluzione». E lei lo sa bene: infatti, sfoggia un viso pulito, con qualche lentiggine qua e là, ma certamente fresco di pulizia e di trattamenti skincare. Un’altra cosa che sfoggia, però, la bella Benedetta, è una manicure semplice, con unghie corte rosse assolutamente timeless.

Un classico senza tempo e senza età

L’inverno è alle porte e le tendenze unghie per la stagione fredda sono già arrivate. Tra le più popolari, c’è sicuramente lo smalto rosso, un classico intramontabile che non passa mai di moda.

Benedetta Porcaroli, giovane attrice italiana, è una fan dello smalto rosso e lo sfoggia spesso sui suoi social. La sua manicure è semplice ma elegante, perfetta per tutte le occasioni.

Per realizzare una manicure come quella di Benedetta Porcaroli, bastano pochi semplici passaggi:

Iniziate preparando le unghie, limandole e rimuovendo ogni residuo di smalto vecchio.

Applicate poi una base coat per proteggere le unghie e far durare lo smalto più a lungo.

Applicate due strati di smalto rosso.

Applicate un top coat per sigillare lo smalto e dargli una finitura brillante.

Se volete poi dare un tocco di originalità alla tua manicure, potreste sempre aggiungere un dettaglio decorativo, come una nail art o qualche strass.

Il trend delle unghie corte e naturali

Un’altra tendenza che sta prendendo piede tra le celeb è quella delle unghie corte e naturali. Questa scelta è pratica e allo stesso tempo chic.

Le unghie corte sono più facili da mantenere e non richiedono troppa cura. Inoltre, sono meno ingombranti e permettono di indossare abiti e accessori con maggiore facilità.

E le unghie rosse si rivelano anche vincenti per ogni occasione.

Lo smalto rosso è un colore versatile che si adatta a qualsiasi evento, dal giorno alla sera. È perfetto per un look da giorno infatti, ma può essere indossato anche per una serata speciale.

Se volete quindi, un look semplice ma elegante, optate per un rosso classico. Se invece volete osare un po’ di più, vi consigliamo di scegliere una tonalità più scura o più accesa.

Ma quali sono gli smalti perfetti per riprodurre la manicure di Benedetta Porcaroli? Scopriamolo insieme.

Unghie corte rosse, i prodotti perfetti

Quali sono gli smalti rossi perfetti, secondo la rivista Cosmopolitan Italia, da dover acquistare per ottenere una manicure con unghie rosse e corte al top?

Rimmel London Smalto Rosso/Corallo finish brillante: Uno smalto classico e vivace, senza tempo. E anche piuttosto economico (costa solo 4 euro).

Wakeup Cosmetics Milano Kit per la Cura delle Unghie – 1 Trattamento rinforzante + 3 Smalti rossi: Un vero kit di trattamento, con tre opzioni di rosso diverso (su Amazon a 13 euro).

Manucurist Smalto classico naturale, origine organica (84%) Rosso ciliegia: Le amanti del semipermanente con lampada UV, non possono farselo scappare. Quasi del tutto naturale, vegan, questo smalto non aggredisce le unghie e ha un’ottima resa. (15 euro su Amazon)

E voi li proverete? In vista del Natale questo è il trend perfetto da seguire!

