La manicure caffelatte di Chiara Ferragni: lo smalto tortora con glitter è virale

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Un’occasione davvero unica, che sfrutterà al meglio per dimostrare la sua bravura, ma anche il suo stile sempre perfetto. Per l’occasione ha sfoggiato delle unghie tortora con glitter, in perfetto stile caffelatte.

Lo smalto tortora con glitter di Chiara Ferragni

La vedremo presto sul palco dell’Ariston come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 e il pubblico non sta più nella pelle. Amadeus ha voluto darle questa grande occasione, che sicuramente l’influencer saprà sfruttare al meglio. Chiara Ferragni non riesce a nascondere la grandissima emozione per questo passo così importante della sua carriera, e questo le fa onore e la rende ancora più vera e amata.

Con la sua estrema spontaneità continua a mostrare il mix di emozioni contrastanti che sta provando in questi giorni così speciali, dimostrando di essere molto orgogliosa di se stessa, ma anche molto agitata per questa prova così importante, che per un personaggio così esposto è sempre un salto nel vuoto, che attirerà numerose critiche, ma sicuramente anche un grande consenso. La presenza di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston è sicuramente sinonimo di stile, glamour, moda e beauty.

Perché l’influencer è sempre perfetta, riesce sempre a seguire le tendenze del momento e mostrarsi al top in ogni occasione. La curiosità sui suoi outfit e sulle sue scelte beauty è sempre più alta e in molti iniziano a chiedersi come si presenterà alla conduzione del Festival di Sanremo. Chiara sta condividendo moltissime foto in questi giorni, mostrando tutti i momenti che sta vivendo, che precedono questo evento così importante. Tra le foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram, non è passata inosservata una foto che mostra la sua recente manicure, che rappresenta a tutti gli effetti una splendida rivisitazione di un grande classico, lo smalto tortora.

Le unghie caffelatte glitterate di Chiara Ferragni

Le unghie caffelatte cromate glitterate sfoggiate da Chiara Ferragni sono la rivisitazione e l’evoluzione di uno dei colori di smalto più amati in assoluto e da sempre. Si tratta di un colore che è considerato un sinonimo dell’eleganza più sobria e minimalista. Stiamo parlando dello smalto tortora, trasformato in una versione chrome glitterata, che dona una grande luminosità alla manicure, pur mantenendo la sua essenza discreta, sobria ed elegante. Un colore molto particolare, che bisogna saper indossare, che non è un rosa e neanche un marrone, che ha un pizzico di beige e un pizzico di grigio. È sicuramente stato un grande trend di qualche anno fa. La versione di Chiara Ferragni è molto particolare, lo smalto tortora diventa una sfumatura di unghie caffelatte, che ricorda proprio il mix tra il caffè e il latte e dà vita ad un marrone chiaro rosato, arricchito da un finish cromato iridescente. Sicuramente Chiara Ferragni porterà sul palco dell’Ariston dei beauty look che diventeranno iconici, in grado anche di superare quelli dei cantanti in gara. Ci sono grandi aspettative sulla sua presenza al Festival di Sanremo e siamo sicuri che non deluderà i suoi amati follower.