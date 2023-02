Chi veste i cantanti di Sanremo 2023? Tutti gli stylist

Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo e in molti si chiedono come saranno i look dei cantanti in gara. Chi li veste?

Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo e in molti si chiedono come saranno i look dei cantanti in gara. Dietro le quinte stanno lavorando moltissimi stylist. Scopriamo chi veste i cantanti di Sanremo.

Chi veste i cantanti di Sanremo: da Mennella a Posocco

Il Festival di Sanremo 2023 sta per iniziare e c’è grande curiosità per i brani in gara e per i look sul palco dell’Ariston. Dietro ad un outfit perfetto c’è tanto lavoro. E a farlo, dietro le quinte, sono gli stylist delle star. A svelare chi veste i cantanti di Sanremo è Vogue Italia. Andrea Mennella, nato a Roma nel 1973, veste la co-conduttrice Chiara Francini. Ha una carriera di grande successo ed è stato il personal stylist di Francesca Nera.

Ha lavorato anche con fotografi famosissimi, come Annie Leibovitz e ha vestito i più famosi attori italiani, tra cui Isabella Ferrari, Vittoria Puccini, Margherita Buy, Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Valeria Golino, e Matilde Gioli. È stato anche il personal stylist di Laura Pausini, segue i The Jackal, Mara Venier, Chiara Francini e Sandra Milo.

Susanna Ausoni è una stylist molto famosa, di Milano. Ha avuto una carriera davvero incredibile, dopo essere stata notata per il suo stile nel negozio Fiorucci.

É stata una look-maker musicale e responsabile di stile di MTV Networks. Ha vestito molte personalità del mondo della musica, come Mahmood, Elisa, Carmen Consoli, Francesca Michielin e tanti altri. La sua ultima avventura è My Room Vintage Shop, negozio milanese.

Nick Cerioni veste Tananai e Paola e Chiara. Nato nelle Marche, ha lavorato per Mtv Italia, ha fondato Sugarkane Studio, che si occupa di video, fotografia, styling e direzione creativa, con Leandro Manuel Emede. Ha collaborato con Jovanotti, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Gianna Nannini, Dark Polo Gang, Simona Ventura e molti altri. Si è occupato dei costumi di X Factor e di quelli di Achille Lauro a Sanremo, ma anche con i Maneskin per l’Eurovision Song Contest.

Lorenzo Posocco veste Elodie, Marco Mengoni e Ariete. È stato nominato da Hollywood Reporter lo stylist più influente della musica. Ha vestito Dua Lipa, Marco Mengoni, Elodie, Zayn, Taron Egerton e Vittoria Ceretti. Ha collaborato con riviste prestigiose come V Magazine, Vogue Spagna, Vogue Mx, Vanity Fair, The New York Times, CR Fashion book, GQ, L’Officiel Magazine, Rolling Stone (USA) e con fotografi internazionali come Inez and Vinoodh, Hugo Comte, Charlotte Wales, Sharif Hamza, Luigi e Iango, Rankin, Jonathan Baron, Lorenzo Vitturi, Thung Walsh, Hanna Moon, Dexter Navy, Harry Carr, Hadar Pitchon. Tra i suoi clienti pubblicitari figurano Bvlgari, Kenzo, Iceberg, Diesel, Nike, Adidas, Foot Locker, Cottweiler, Pepe Jeans, Aquascutum, Jaguar, Stella McCartney, Missoni.

Chi veste i cantanti di Sanremo: da Baglini a Oddo

Rebecca Baglini veste Ultimo. È una stylist e creative director, che ha saputo raccogliere giovani professionisti per formare il Team Baglini, di grande supporto. Dal 2013 lavora con diversi artisti da Alessandro Cattelan a Marco Mengoni, Emma Marrone, Negramaro, Arisa, Marracash, Maneskin, Tommaso Paradiso, Motta, Dargen D’Amico, Joan Thiele, Sottotono, Federico Rossi, Rocco Fasano Malika Ayane e Ultimo, tra gli altri. Nel 2022 ha collaborato con Dargen D’Amico e ha sviluppato un progetto custom per il Tour Teatrale dei Negramaro.

Simone Furlan veste Lazza, Mara Sattei, Madame e il direttore d’orchestra Luca Faraone. Un giovanissimo stylist di grande successo, che ha lavorato con molti nomi importanti del panorama musicale. Oggi si occupa di consulenza per aziende note del fashion industry e segue l’immagine di Manuelito, Mara Sattei, Margherita Vicario, Lazza e Madame. Sifu ha collaborato con Vogue Italia e RaiRadio2 come conduttore del podcast dedicato ai look di Sanremo 2022 e ha in programma nuovi progetti importanti.

Sarah Grittini veste Andrea Delogu, conduttrice di Prima Festival. Una carriera ricca di successi e di opportunità. È stata selezionata dalla direttrice di Vogue Italia Franca Sozzani, lavorando come Styling Assistant per Anna dello Russo e per Giovanna Battaglia. Posizione che le ha consentito di ideare servizi con alcuni dei migliori fotografi del mondo, tra cui Mario Sorrenti, Olaf Wipperfürth, Pierpaolo Ferrari, Paolo Roversi, Peter Lindbergh, Stefano Galuzzi, Marco Pietracupa, Eric Guillerme, Lorenzo Bringheli e Carlotta Manaigo. Ha avuto tante incredibili collaborazioni e agli ultimi Golden Globes ha vestito Evan Peters.

Giorgia Cantarini vesta Coma Cose. Una vocazione incredibile per la moda e collaborazioni con testate come Rolling Stone, Grazia, Glamour, Vogue Italia, i-d, asvof.com, d.repubblica.it, La Repubblica e Hunger, Esquire Italia. Oggi è Senior Fashion Editor di L’Officiel Italia e Sustainability Contributor di MF Fashion. Ha lavorato con personaggi come Lenny Kravitz, Kit Harington, Rita Ora e molti altri.

Lorenzo Oddo veste Levante e Olly. È tra i nuovi celebrity stylist del momento, ha collaborato con diversi artisti italiani come Levante, La Rappresentante di lista, Max Gazzè e Olly.