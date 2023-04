Kathryn Hahn, chi è: carriera e vita privata

Kathryn Hahn è una attrice statunitense, nota per la serie Marvel “WandaVision“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Kathryn Hahn: chi è?

Kathryn Maria Hahn è nata il 23 luglio del 1973 a Westchester, nello Stato dell’Illinois, ed è figlia di Karen e Bill Hahn. Kathryn è del segno del Leone, è alta un metro e sessantacinque centimetri, ha gli occhi azzurri e i capelli castani. Ha frequentato la scuola cattolica di St. Ann a Cleveland Heights, poi si è laureata in teatro alla Northwestern University, oltre ad aver frequentato la scuola di arte drammatica a Yale. Oggi è una delle attrici più apprezzate a Hollywood, soprattutto per la sua grande mimica facciale. Ma, oltre a essere un’attrice, Kathryn Hahn è anche una doppiatrice. Ha doppiato infatti alcuni film di animazione come “Hotel Transilvania 3 – Una vacanza mostruosa” e “Hotel Transilvania- Uno scambio mostruoso“, dove dà voce al personaggio di Ericka van Elsing, il capitano della nave da crociera sulla quale i personaggi si recano per trascorrere una vacanza. Ha doppiato anche il personaggio di Doc Ock nel film “Spiderman – Un nuovo universo” e ha partecipato al doppiaggio delle serie “Chozen”, “Bob’s Burger” e “Central Park.”

Kathryn Hahn: la carriera

Sono davvero tante le pellicole in cui l’attrice Kathryn Hahn ha preso parte nel corso della sua carriera. Uno dei primi film è stato “Come farsi lasciare in dieci giorni”, una commedia romantica ed esilarante allo stesso tempo, con Matthew McConaughey e Kate Hudson. Poi ha recitato in film come “Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy”, “L’amore non va in vacanza“, “Mimzy – Il segreto dell’universo“, “Revolutionary Road“, con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, “Come lo sai“, “Il dittatore“, “Come ti spaccio la famiglia“, “I segreti di Walter Mitty” con Ben Stiller alla regia, “Tutto può accadere a Broadway“, “Tomorrowland – Il mondo di domani” con George Clooney, “Captian Fantastic”, “Bads Moms – Mamme molto cattive” e “Bads Mom 2“.

Non solo film, Kathryn Hahn ha recitato anche in diverse serie televisive, quali “Crossing Jordan“, “Free Agents“, “Parks and Recreation“, “Girls“, “Transparent”, “Mrs. Fletcher“, “Un volto, due destini – I Know This Much Is True” con Mark Buffalo, “WandaVision“, la serie Marvel dove interpreta Agatha Harkness, ruolo che le è valso il premio come miglior cattivo agli MTV Movie e Tv Awards nel 2021 e il premio sempre per il miglior cattivo ai Critics’ Choice Television Awards nel 2022, e “The Shrink Next Door”.

Il 7 aprile ha debuttato sulla piattaforma di streaming Disney Plus la nuova miniserie drammatica “Le piccole cose della vita“ tratta dal romanzo bestseller di Cheryl Strayed. Kathryn Hahn interpreta la protagonista Claire, una scrittrice in crisi che diventa una venerata editorialista di una rubrica di consigli, “Dear Sugar“, nonostante la sua vita stia andando a rotoli.

Kathryn Hahn: la vita privata

Kathryn Hahn è sposata dal 2002 con l’attore, produttore cinematografico e scrittore americano Ethan Sandler. La coppia ha due figli, Mae e Leonard. Kathryn Hahn non possiede un profilo Instagram ufficiale.