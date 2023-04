Le piccole cose della vita è una nuova miniserie originale Disney+ basata sul bestseller di Cheryl Strayed. La serie tv è molto toccante e sarà disponibile a partire da venerdì 7 aprile 2023.

Le piccole cose della vita: la trama



Venerdì 7 aprile 2023, su Disney+, uscirà una nuova miniserie drammatica, particolarmente toccante e profonda, basata sul romanzo bestseller di Cheryl Strayed. La serie tv segue la storia di Clare, una scrittrice in un momento di grande crisi, che diventa una giornalista improvvisata, titolare di una rubrica di consigli, nonostante la sua vita stia andando completamente a rotoli. La trama inizia da un momento di grande crisi e grande confusione per Clare. Il suo matrimonio con il marito Danny è in crisi e la figlia adolescente Rae inizia ad allontanarla. Anche la sua carriera di scrittrice, un tempo molto promettente, è ormai quasi inesistente. Quando una vecchia amica che lavora come giornalista le chiede di sostituirla nella sua rubrica di consigli chiamata “Dear Sugar”, lei pensa di non avere diritto di dare consigli a nessuno, ma decide di accettare.

Nonostante questo, dopo aver assunto a malincuore il ruolo di Sugar, la vita di Clare assume una piega decisamente diversa e la donna intraprende un viaggio tra ricordi, flashback e pensieri profondi, per esplorare i momenti più importanti della sua infanzia, risolvere vecchi traumi e scavando nella bellezza, nelle difficoltà e nell’umorismo di tutte le ferite che non è ancora riuscita a far rimarginare. Attraverso la rubrica Dear Sugar, Clare riesce a creare qualcosa di davvero molto importante per i suoi lettori, ma anche per se stessa, per dimostrare che non siamo irrecuperabili, che le nostre storie possono anche riuscire a salvarci e riportarci a casa. Una serie tv davvero molto intensa, piena di pensieri profondi, di riflessioni, che sicuramente faranno da specchio a molti telespettatori, che intraprenderanno questo viaggio importante insieme alla protagonista di questa storia.

Le piccole cose della vita arriva su Disney+



Le piccole cose della vita, nuova miniserie drammatica tratta dal romanzo bestseller di Cheryl Strayed, dal titolo Piccole cose meravigliose, sta per debuttare su Disney+. La data ufficiale del debutto è venerdì 7 aprile 2023. In questa data, i telespettatori potranno immedesimarsi nel profondo percorso interiore della protagonista, interpretata da Kathryn Hahn, star di WandaVision. Si tratta di una storia molto intima, introspettiva e familiare, che punterà l’attenzione sulle emozioni e sull’evoluzione di un personaggio che inizia il racconto della sua storia da un momento davvero molto difficile. “La mia vita è un casino. Mio marito mi ha sbattuto fuori qualche giorno fa. Mia figlia mi odia. Come sono arrivata così lontano dalla persona che volevo essere?” è l’inizio di questo racconto così profondo ed importante, un vero viaggio di scoperta interiore e di guarigione emotiva personale, che spingerà la protagonista a fare i conti con se stessa e cercare di far rimarginare le ferite del suo passato. La serie tv è destinata a conquistare il pubblico, con grandi colpi di scena molto profondi e intensi e tante riflessioni personali da non sottovalutare.