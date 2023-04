Il Regno Unito si sta preparando da mesi al grande giorno, quello in cui Re Carlo III sarà incoronato Re. Tuttavia, nonostante i grandi impegni organizzativi, è stata Pasqua anche per la Royal Family e la giornata del 9 aprile 2023 è stata vissuta nel pieno delle energie e dell’eleganza. Kate Middleton, però, ha lanciato diversi dubbi che subito l’hanno trascinata dentro il vortice del “protocollo violato“. La causa? Lo smalto rosso fuoco sulle unghie.

Le unghie rosse di Kate Middleton durante la Pasqua: violazione delle regole?

Messa di Pasqua tradizionale al castello di Windsor per la Royal Family. Insieme e particolarmente sorridenti, tutti i membri della famiglia reale inglese sono arrivati avvolti da una grande eleganza e da una coordinazione di outfit particolarmente efficace. Abiti, completi e accessori tutti sulle tonalità del blu, ma gli occhi più attenti hanno notato un dettaglio e sono molti i pensieri a riguardo. Kate Middleton, bellissima nel suo abito blu elettrico e sempre raffinatissima, ha però sfoggiato una manicure rosso fuoco che non è rimasta nascosta dai flash dei paparazzi. A quanto pare lo smalto rosso si inserisce nella categoria “violazione del protocollo reale“, che vuole le donne della Royal Family sempre impeccabili e ligie al dovere.

Pare che lo smalto rosso sia in un certo senso vietato dal mondo del galateo e dell’etichetta.

Per le donne della famiglia reale, infatti, si consigliano sempre tonalità nude o comunque molto chiare e delicate: in questo modo non si rischia di sbagliare e di risultare “fuori luogo”, soprattutto in un contesto formale come può essere la messa di Pasqua.

Non solo: Kate Middleton, come del resto tutta la famiglia reale, sta ancora attraversando il periodo di lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta II, dunque lo smalto rosso potrebbe essere recepito come “troppo audace” e “fuori contesto”, motivo per il quale è stata criticata fortemente dai sudditi.

Lo smalto rosso non sarebbe per alcuni una violazione del protocollo

Se da una parte molte persone hanno parlato di violazione del protocollo e di quanto lo smalto rosso di Kate Middleton possa essere considerato “offensivo” o fuori luogo, c’è chi, invece, non la pensa proprio così. Un esperto di galateo, infatti, avrebbe rivelato che non ci sono mai state regole così rigide sulla scelta dello smalto per unghie. Ciò che invece si sapeva molto bene, era che l’ormai defunta Regina Elisabetta II non fosse una grande amante dei colori vivaci per la manicure, ma che al contrario preferisse di gran lunga le tonalità più nude e neutre. Che tale “divieto” fosse da ricondurre all’epoca del suo regno? O semplicemente le donne della Royal Family hanno sempre cercato di evitare colori accesi per non recare “danno” alla sovrana? Non lo possiamo sapere, ma sicuramente Kate Middleton non ha scelto uno smalto rosso con l’intento di sconvolgere e di fare balzare dalle sedie i sudditi. In una giornata di festa come quella di Pasqua, forse c’era da aspettarsi un po’ più di colore e le unghie sono state le protagoniste.

Lo smalto rosso, del resto, è sempre un evergreen.