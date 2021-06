Allenamento e benessere fisico si fondono con il piacere sessuale nel kamafitness, un nuovo tipo di allenamento per il corpo e la psiche che si fa sotto le lenzuola insieme al partner e che migliora il benessere di coppia.

Cos’è il kamafitness

Unire le posizioni del Kamasutra al fitness è qualcosa di possibile: il risultato è il kamafitness, un allenamento speciale da fare in coppia sotto le lenzuola. Grazie al kamafitness il piacere sessuale si unirà ad un intenso esercizio fisico che avrà come risultati non solo l’appagamento sessuale ma anche la tonificazione dei muscoli, la perdita di peso e il benessere del corpo.

Divertente e stimolante, il kamafitness aiuta anche a conoscere meglio sé stessi e il partner condividendo un’esperienza molto stimolante e unica.

Le posizioni da fare sono molteplici e fondono il Kamasutra alle posizioni più classiche del fitness. Basta solamente scegliere quale parte del corpo allenare insieme al proprio partner e capire quali sono le aree del piacere che fanno maggiormente al caso nostro e il gioco è fatto. Non dimenticate inoltre il riscaldamento/preliminari che contribuiscono ad aumentare il piacere ma anche ad evitare spiacevoli contratture e dolori muscolari causati dall’utilizzo dei muscoli ‘a freddo’.

Una sfida per tutte le coppie, che ne beneficeranno anche per quanto riguarda il rapporto personale.

LEGGI ANCHE: Dieta del sesso, come perdere peso facendo l’amore

Cos’è il kamafitness: allenare addominali e braccia

I push up o flessioni sono uno degli allenamenti di fitness più tipici per allenare braccia e gambe. Nel kamafitness i push up possono essere effettuati da entrambi i partner, magarsi scambiandosi i ruoli ad un certo punto. Basta che uno dei due assuma una posizione supina mentre l’altro farà dei piegamenti sulle braccia fino a che entrambi i corpi si toccheranno.

Altre posizioni utili ad allenare gli addominali e le braccia sono gli stacchi e i crunch obliqui con la fitball. I primi sono degli allenamenti utili a tonificare e allenare molteplici muscoli della schiena, delle braccia e dell’addome. Nel kamafitness gli stacchi possono essere effettuati da entrambi i partner grazie all’aiuto di piccoli e leggeri pesi e con un tappetino da fitness. Uno dei partner dovrà piegare la schiena fino a toccare terra mentre l’altro si posizionerà dietro, cingendogli i fianchi. Per i crunch con la fitball invece la coppia si disporrà a turno sulla palla per effettuare degli esercizi che permetteranno di allenare gli addominali obliqui e nel frattempo di godere di una piacevole fellatio o di un cunnilingus.

Cos’è il kamafitness: allenare gambe e glutei

Anche gambe e glutei possono essere tonificati grazie al kamafitness. Gli esercizi sono molteplici. Uno dei più divertenti per le coppie è il ponte: uno dei due si posiziona supino con le ginocchia flesse e il bacino che tocca terra. Facendo leva con le mani, la schiena e i glutei devono poi staccarsi da terra. Il partner si troverà tra le gambe dell’altro, inginocchiato, e potrà divertirsi a piacimento di entrambi.

Altri esercizi da provare sotto le lenzuola sono gli squat e i kick back.

LEGGI ANCHE: Sesso tantrico: origine e storia della pratica erotica