Jenny De Nucci è un’attrice e influencer, nonché ex fidanzata della cantautrice Ariete. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Jenny De Nucci: età, altezza, sorella

Jenny Claudia De Nucci è nata a Garbagnate Milanese il 27 maggio del 2000 e ha quindi 23 anni, è del segno zodiacale dei Gemelli ed è alta un metro e sessantotto centimetri. Jenny si appassiona fin da quando era molto piccola al mondo della musica, della danza, del canto e della fotografia. Oltre a frequentare il liceo linguistico, frequenta anche il Centro Studio Danza L’Étoile di Valedo. Jenny De Nucci partecipa anche a un workshop di recitazione presso l’Associazione Culturale Mondo Artistico di Roma. Jenny ha una sorella di dieci anni più grande, alla quale è molto legata.

Jenny De Nucci: i film e la carriera da attrice

Jenny De Nucci fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo a soli 16 anni, partecipando alla prima edizione del reality show della Rai “Il Collegio“. In seguito recita in diversi spettacoli teatrali, come ad esempio “Niente. Zero. Nulla” e “The Show… can go on?” La sua carriera di attrice nelle fiction comincia nel 2018 quando ottiene una parte nella serie televisiva “Un passo da cielo“, dove recita insieme ad attori come Daniele Liotti, Giusy Buscemi, Raniero Monaco di Lapio, Giovanni Scifoni, Anna Dalton, Pilar Fogliati e Serena Autieri. L’anno seguente recita in “Don Matteo“. Jenny De Nucci presta inoltre il suo volto alle pubblicità di Unbelievabrow Oreal e Air Max Nike. Nel 2019 presenta, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, il cortometraggio “Happy Birthday” di L. Glovenga. Nello stesso anno pubblica il suo primo libro: “Girls. Siamo tutte regine.”

Su Prime Video è appena uscito il film “Prima di andare via” di Massimo Cappelli, con Jenny De Nucci nel cast. Jenny interpreta Giulia, una ragazza malata di tumore che incontra Luca, interpretato da Riccardo Manera, affetto da una malattia terminale.

Jenny De Nucci: ariete, fidanzato

Jenny De Nucci è stata fidanzata con la cantautrice e compositrice italiana Ariete, una degli artisti in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo. La loro storia è terminata a giugno del 2022. La notizia della rottura è stata data dalla stessa Jenny sul suo profilo Instagram:

“Io e Arianna non stiamo più insieme, vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. È da un pò di tempo che volevo scriverlo ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa quindi please rispettate questo momento. Essendo stata una relazione pubblica mi sembrava giusto, anche se sono contro a queste cose, di scrivere due righe in merito. Non farò un papiro strappalacrime, sappiamo io e lei come è andata ed è giusto che rimanga privata. Diceva Massimo Pericolo ‘Amarsi in pubblico lasciarsi subito’.”

Al momento non sappiamo se Jenny De Nucci sia fidanzata o meno, con molta probabilità è single. Se volete saperne di più su di lei potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram che ha 1,2 milioni di follower.