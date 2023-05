Prime Video rinnova il suo catalogo con l’uscita di Prima di andare via. Il nuovo film è disponibile sulla piattaforma streaming già da ieri, domenica 26 maggio. Una pellicola romantica, drammatica e commovente. Scopriamo insieme tutti i dettagli: trama, cast, location e dove è stato girato.

Prima di andare via, la trama del nuovo film di Prime Video

Prima di andare via racconta la storia di Luca, un ragazzo che vive la vita così come viene: lavora come ridere per mantenersi, ha un migliore amico da tenere sotto controllo, un esame difficile da superare all’università e una relazione “tira e molla” con la sua fidanzata. Una vita monotona e abbastanza tranquilla, ma a Luca piace così com’è. Tutto cambia improvvisamente quando gli viene diagnosticato un terribile tumore al cervello. Sarà proprio in questo momento difficile che Luca incontra Giulia, una ragazza affetta dalla stessa malattia. Man mano che si conoscono, i due stringono un forte legame. Insieme imparano ad affrontare questa malattia con coraggio e determinazione, soprattutto grazie alla spensieratezza e la serenità che contraddistinguono il carattere di Giulia. Una storia d’amore romantica, commovente ed emozionante.

Dove è stato girato il film? La location

Prima di andare via è ambientato e girato a Tarquinia, comune italiano della provincia di Viterbo, nel Lazio. Anche tutte le scene in cui sono presenti gli ambienti ospedalieri sono stati ricostruiti all’interno di un albergo della zona.

Prima di andare via, i protagonisti: Jenny De Nucci e Riccardo Maria Manera

Protagonisti del nuovo film di Prime Video sono due giovani e promettenti attori del cinema italiano. Nelle vesti di Luca troviamo Riccardo Maria Manera, noto al grande pubblico per il suo ruolo in Black Out – Vite sospese. Ad interpretare Giulia invece c’è Jenny De Nucci, nota per aver preso parte nel 2017 a Il Collegio e diverse fiction tra cui Un passo dal cielo. Inoltre, questo ruolo rappresenta il suo debutto come protagonista in un film.

Il cast completo

Prima di andare via è prodotto da Valentina Di Giuseppe e Massimiliano Leone per Lime Film in collaborazione con Minerva Pictures e Amazon Prime Video. Distribuito da Adler Entertainment. La regia è stata affidata a Massimo Cappelli. Come già anticipato, i protagonisti della pellicola sono Riccardo Maria Manera e Jenny De Nucci. Insieme a loro anche Pino Quartullo, Tiziana Foschi, Mirko Frezza, Marina Suma, Rodolfo Santi, Loris Loddi, Anna Canepa e Cappelli Leonardo.

Un film in grado di farci riflettere sul valore della vita e, soprattutto, sull’importanza di affrontare ogni sfida con coraggio, amore e determinazione. Soltanto ad un giorno dalla sua uscita sulla piattaforma streaming, infatti, Prima di andare via ha già riscosso un grande successo. Merito sicuramente della trama coinvolgente e delle grandi interpretazioni dei protagonisti. Che aspetti? Mettiti comodo sul divano e non perderti l’occasione di guardare comodamente da casa questo film su Prime Video.