Isola dei Famosi 2023: quanto guadagnano gli opinionisti

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è ormai iniziata e sta già conquistando i telespettatori. I fan della trasmissione sono curiosi di sapere quanto guadagnano gli opinionisti. Scopriamolo insieme.

Isola dei Famosi 2023: quanto guadagna Vladimir Luxuria



L’isola dei famosi 2023 è ormai iniziata e ha già conquistato il pubblico. Alla conduzione abbiamo trovato ancora una volta Ilary Blasi, mentre al suo fianco, nel ruolo di opinionisti, ci sono Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Vladimir ormai è diventata un vero braccio destro per Ilary Blasi, un occhio attento che osserva ogni dettaglio dei concorrenti, sempre pronta a dire la sua con estrema sincerità. I fan che seguono il programma e che si sono ormai affezionati a Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista, si sono spesso chiesti quanto possa realmente guadagnare grazie a questa esperienza. Secondo alcune indiscrezioni, che però non sono mai state realmente confermate dalle persone direttamente interessate, Vladimir Luxuria in qualità di opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi, arriverebbe a guadagnare ben 10mila euro a puntata, raggiungendo i 40mila euro al mese. Secondo altre fonti, inoltre, Luxuria, che è spesso ospite di altre trasmissioni televisive, guadagnerebbe anche 5mila euro per ogni sua ospitata.

Vladimir Luxuria in passato è stata anche una concorrente dell’Isola dei Famosi e ha vinto la sesta edizione. In quell’occasione, l’opinionista aveva portato a casa un bottino di ben 200mila euro. Un montepremi da capogiro. I suoi 40 mila euro al mese per commentare quello che accade nel reality show sono sicuramente una bella cifra, ma niente a che vedere con i guadagni della padrona di casa. Ilary Blasi, secondo indiscrezioni mai confermate, per la conduzione della trasmissione guadagnerebbe ben 50mila euro a puntata, per un totale di 900mila euro fino alla fine della trasmissione.

Isola dei Famosi 2023: quanto guadagna Enrico Papi



Vladimir Luxuria, nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, era accompagnata dal collega Nicola Savino, mentre quest’anno ha un nuovo compagno di avventura. Stiamo parlando di Enrico Papi, che ha partecipato a diversi programmi televisivi di grande successo, come l’indimenticabile Sarabanda. I fan si stanno chiedendo quale sia il suo guadagno, visto che per lui si tratta della prima esperienza nel reality. In realtà non si conosce esattamente il compenso di Enrico Papi, così come non si hanno conferme di quello di Vladimir Luxuria, ma ci si può basare sulle indiscrezioni che circolano. I veri stipendi televisivi, le cifre precise, non vengono mai divulgati dai diretti interessati o dalle agenzie. Secondo le indiscrezioni trapelate, il compenso di Enrico Papi in qualità di opinionista di questa edizione dell’Isola dei Famosi si aggira intorno ai 10mila euro, come quello di Vladimir Luxuria. Anche lui guadagnerebbe circa 40mila euro al mese in questo ruolo da opinionista. Enrico Papi sta piacendo molto al pubblico e non è escluso che possa essere riconfermato nella prossima edizione. Lui e Vladimir Luxuria formano una squadra di opinionisti davvero molto forti, con un guadagno davvero d’eccezione, anche se non ai livelli della conduttrice.