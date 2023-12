Il freddo è giunto, il buio avanza presto, e la crescente voglia di dolce è un sentimento condiviso. Torte, biscotti, cioccolata calda e l’irresistibile profumo di vaniglia che invade le pasticcerie attraggono irresistibilmente senza possibilità di resistere. Alcuni cedono a questo desiderio con la promessa di rimediare in primavera, mentre altri, ahimè, devono trattenersi. Questa menzione dei dolci non è casuale, poiché i profumi affascinano principalmente per il loro aroma prima ancora del sapore.

I profumi Gourmand di nicchia dell’Inverno 2023/24

Oggi decidiamo di condividere i migliori profumi Gourmand di nicchia. Queste fragranze sono appositamente create per soddisfare la voglia collettiva di dolce, ricreando note come spezie, cioccolato, zucchero, rum e soprattutto la tanto amata vaniglia.

Queste fragranze Gourmand sono adatte sia alle donne che agli uomini: tutti i golosi possono indossare queste note. In questa selezione sono presentati 10 profumi Gourmand confortanti ed economici per affrontare la stagione invernale con un tocco di coccola in più.

Vanille West Indies Parfum

Si inizia subito con questa vaniglia deliziosamente golosa: un estratto dolcissimo creato sull’isola di St. Barth, perfetto se desideri sentire l’aroma di torta e avvolgerti in un abbraccio caldo e avvolgente per tutta la giornata.

Sunset Hour Parfum Goldfield & Banks

Un estratto di profumo fruttato, ricco di note di frutta tropicale come il mango, ma soprattutto con un fondo intenso, avvolgente e estremamente vanigliato. Se sogni di trovarti su una spiaggia al tramonto, questa è la fragranza da provare.

Tonkade Parfum Laboratorio Olfattivo

Torniamo a uno dei sapori più amati al mondo: Tonkade racconta di un cioccolato che si trasforma in una dolce vaniglia. Le note di amberwood conferiscono corpo, persistenza e potenza a questa fragranza profonda, che inizia secca e si scalda nel tempo, diventando dolce e confortante.

Flavia Vanilla 82 Parfum Parle Moi de Parfum

Vaniglia e zucchero sono il segreto di questa Eau de Parfum incredibilmente avvolgente e confortante, che intrigante e seducente allo stesso tempo.

Maison Thaité Vicious Cacao Eau de Parfum

Un profumo che originariamente doveva chiamarsi “Porn Cacao”, ispirato al food porn. Questa fragranza è una torta al cioccolato e lamponi in una boccetta, un dolce irresistibile e quasi peccaminoso.

Vanille Iconique Parfum Comptoir Sud Pacifique

Come dice il nome, una vaniglia iconica, sublimata. Un’Eau de Toilette che celebra la vaniglia in tutte le sue sfaccettature, valorizzando varie tipologie di vaniglia. Un profumo semplice e confortante ma allo stesso tempo complesso.

Eau Duelle Parfum diptyque

La celebre maison francese omaggia l’assoluta di vaniglia in Eau Duelle, una sfaccettatura non dolce della vaniglia accompagnata da un accordo ambrato. Un’Eau de Parfum con carattere ed eleganza.

Poets of Berlin Parfum Vilhelm

Vilhelm crea una fragranza Gourmand costruita interamente intorno alla nota di mirtillo, che gioca un ruolo fondamentale per mantenere alta la parte fruttata e acidula della fragranza. Un profumo estremamente elegante e sofisticato.

Sunplosion Parfum Simone Andreoli

Simone Andreoli ci presenta un delizioso sorbetto al mango, irresistibile e impossibile da non assaporare. Una fragranza acquosa, trasparente, energizzante, perfetta per l’estate ma adatta anche per rivivere il calore tropicale in inverno.

Sandalsun Parfum Hermetica

Sandalsun, o il profumo dei biscotti alla nocciola: una fragranza deliziosa che si avvicina alla nota di cioccolato, accompagnata dalla nota di sandalo ed eliotropio con una punta di vaniglia che le conferisce cremosità. La fragranza più golosa di Hermetica, versatile, coccolosa e splendida.

