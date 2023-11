Quali sono i 15 migliori profumi da donna di sempre? I più amati, indossati ed acquistati? Se anche voi siete curiose e vorreste sapere quali sono le fragranze più iconiche di sempre, allora questo viaggio nel mondo del profumo fa proprio al caso vostro! Vediamo quindi, quali sono le 15 migliori fragranze femminili di sempre.

Guida ai 15 migliori profumi da donna di sempre, che lasciano il segno

Un profumo è molto di più di un semplice complesso di accordi profumati: un profumo è un ricordo, è un’emozione.

Per questo, ognuna di noi dovrebbe indossare un profumo iconico, che sia in grado di farci notare, che ci contraddistingua come la nostra firma, tratteggiando la nostra essenza.

Dunque, potrebbe essere utile dividere per fasce d’età i consigli sulla scelta del profumo. Fermo restando, però, che ogni donna è diversa, e ognuna di noi potrà trarre la giusta ispirazione dalle note olfattive che predilige, leggere o persistenti che siano.

Profumi da indossare fino ai 30 anni

I profumi per le giovanissime? Ovviamente 30 è più un numero indicativo che reale “limite”!

Fra questi profumi è presente uno dei profumi donna più venduti in Europa, e si tratta, in ogni caso, di fragranze che hanno già stregato milioni di ragazze!

1. Jean Paul Gaultier – Scandal a Paris, EdT

Un profumo da donna fresco e sensuale, con note verdi e un cuore di miele dolce

2. Katy Perry – Killer Queen, EdT

Una fragranza per chi ama distinguersi, e per chi possiede un’anima un po’ ribelle. Il cuore di prugna selvatica lo rende particolare, esclusivo.

3. Moschino – Pink Fresh Couture, EdT

Rosa selvatica e pompelmo rosa, in un accordo di note profumate frizzanti, allegre e giocose.

4. Thierry Mugler – Alien, EdP

Gelsomino, ambra e vaniglia, danno vita ad un profumo molto sensuale e spregiudicato, ma al tempo stesso giovanile, seducente ma con leggerezza. Uno dei più amati di sempre.

5. Carolina Herrera – Good Girl, EdP

Cacao e vaniglia in un cuore gourmand: un profumo scandaloso per la sua dolcezza e femminilità, un bouquet speciale e anche molto moderno.

I profumi perfetti dai 30 fino ai 50 anni

Le donne di 30-50 anni sono spesso alla ricerca di un profumo che sia elegante, ma allo stesso tempo audace. Ecco una selezione di 10 profumi che rispecchiano queste caratteristiche:

6. Chloe – For Her, EdP

Un classico intramontabile, Chloe è un profumo floreale e muschiato che è perfetto per ogni occasione. È elegante e raffinato, ma allo stesso tempo ha una nota di sensualità che lo rende perfetto per una serata speciale.

7. Yves Saint Laurent – Black Opium, EdP

Black Opium è un profumo caldo e avvolgente, con note di caffè, vaniglia e cedro. È perfetto per le donne che vogliono sentirsi sexy e confident, molto più sicure di sé.

8. Bvlgari – Omnia Crystalline, EdT

Omnia Crystalline è un profumo fresco e floreale, con note di muschio di quercia, legno di guaiasco e fiori di loto. È perfetto per le donne che vogliono sentirsi eleganti e sofisticate.

9. Cacharel – Amor Amor, EdT

Amor Amor è un profumo fruttato e floreale, con note di mandarino, arancia rossa, pompelmo rosa e fiori di Malati. È perfetto per le donne che vogliono sentirsi fresche e vivaci.

10.Christian Dior – Hypnotic Poison, EdT

Hypnotic Poison è un profumo sensuale e intenso, con note di gelsomino, legno di Jacaranda, vaniglia e mandorla amara. È perfetto per le donne che vogliono sentirsi misteriose e affascinanti.

Fragranze top per le over 50

Le donne over 50 hanno una grande esperienza di vita e una personalità ben definita. Per questo motivo, quando scelgono un profumo, desiderano una fragranza che sia elegante, sofisticata e che rispecchi la loro identità.

11.Giorgio Armani – Sì, EdP

Sensuale, intenso, elegante. Sì è una fragranza assolutamente senza tempo, e spesso scelta dalle giovani, per la sua grande durata e per il suo cuore gourmand.

12.Lancome Hypnose Eau de Parfum

Una fgragranza creata da Lancome, marchio noto per il suo make up di alta qualità. Hypnose è sinonimo di lusso ed opulenza. E’ come un filtro d’amore, che instilla sicurezza in ogni donna, pronta a stregare il proprio uomo. Un profumo amato anche dalle giovani e giovanissime.

13. Versace – Bright Crystal, EdT

Un profumo femminile, floreale, chiaro e luminoso come una mattina di Aprile. Molto piacevole da indossare, per tutta la giornata.

14- Lancome – La Vie Est Belle, EdP

Un vero e proprio inno alla vita, uno dei profumi più audaci e sensuali che si siano mai indossati.

Fresco e seducente, trasmette emozioni positive e benessere.

15-Christian Dior – J’Adore, Eau de Parfum

Un vero classico: iconico, sensuale, mai banale.

Il suo cuore profondo sorge da note floreali della rosa e del gelsomino, ma si fonde con accordi più secchi del Ylang-ylang, un albero tropicale Indonesiano. Prezioso, perfetto per l’inverno, è persistente ed inconfondibile.

E voi? Qual è il vostro preferito in assoluto, a prescindere dall’età?

