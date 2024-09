Ines De Ramon è la nuova fidanzata dell’attore Brad Pitt. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Ines De Ramon: tutto sulla nuova fidanzata di Brad Pitt

Brad Pitt ha una nuova fidanzata, si tratta di Ines De Ramon, un’affermata professionista nel settore della gioielleria di lusso. Ines è nata il 19 dicembre del 1992 a Madrid, in Spagna, ha quindi quasi 32 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario. E’ cresciuta però in Svizzera, precisamente a Cologny. Non sappiamo molto della sua vita, ma sappiamo che è si è laureata in Economia Aziendale all’Università di Ginevra nel 2013 e che parla ben cinque lingue, ovvero francese, inglese, spagnolo, tedesco e italiano. Ines ha lavorato per rinomati marchi di gioielli fino a diventare vice presidente presso Anita Ko Jewelry, brand amatissimo ad esempio da caleb come Hailey Bieber e Kourtney Kardashian. Ines, inoltre ha anche una formazione come coach di salute nutrizionale presso l’Institute of Integrative Nutrition di Los Angeles. Al momento Ines De Ramon fa parte del team di lavoro di Brad Pitt. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 86,6 mila follower.

Ines De Ramon: la vita privata

Come abbiamo detto in precedenza, Ines De Ramon è la nuova fidanzata dell’attore statunitense Brad Pitt. Ines è stata però sposata con un altro attore, ovvero Paul Wesley, l’indimenticabile Stefan Salvatore nella serie tv di grande successo “The Vampire Diares“, con Ian Somerhalder e Nina Dobrev. I due si sono sposati nel 2019 per poi separarsi nel 2022. Secondo alcune indiscrezioni, Ines De Ramon e Brad Pitt hanno iniziato a frequentarsi proprio nel 2022, poco dopo la fine del matrimonio della De Ramon con Wesley. Ines De Ramon e Brad Pitt erano stati ad esempio avvistati insieme nel dicembre del 2022 mentre assistevano a un concerto di Bono. Secondo la rivista “People“, la coppia convive dal febbraio del 2024. Fino a ora i due hanno mantenuto la loro relazione riservata, ma ecco che nel corso dell’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Brad Pitt e Ines De Ramon hanno ufficializzato la loro relazione. Dopo la fine dei matrimoni con Jennifer Aniston prima e con Angelina Jolie dopo, pare che Brad Pitt abbia ritrovato la serenità e l’amore accanto alla giovane spagnola.

Ines De Ramon e Brad Pitt ufficializzano la relazione al Festival del Cinema di Venezia

E’ ancora in corso l’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che si concluderà sabato 7 settembre. Sul red carpet della kermesse cinematografica, Brad Pitt e Ines De Ramon hanno sfilato insieme, ufficializzando quindi la loro relazione d’amore. Nonostante non si siano prestati alla foto di coppia di rito, è bastato vederli insieme per ufficializzare la relazione. Un’apparizione quindi discreta quella della coppia, che però è bastata a catturare l’attenzione di tutti. Per il momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito alla relazione, a quanto pare ci tengono a mantenerla privata il più possibile.